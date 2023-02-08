Meest запустила новий формат відправлень у Польщу з доставкою за 5 діб

Компанія Meest повідомила про запуск нового спеціального формату виправлення посилок до Польщі. Тепер адресат може отримати відправлення не тільки кур’єром, але й у відділенні чи поштоматі локального оператора – польської компанії InPost.

Надіслати посилку можна через відділення Meest або кур’єром, скориставшись безплатною послугою «Виклик кур’єра». Термін доставлення — від 5 до 10 діб, вартість — від 230 грн.

«За останній рік, через повномасштабне вторгнення росії в Україну, Польща стала другою домівкою для десятків тисяч українців — і ми це бачимо, зокрема, по наших клієнтах. Тому наша задача — надати їм максимально зручні умови, щоб зберегти зв’язок з рідними та близькими. Новий тариф — найвигідніший на ринку, і ми пишаємося, що змогли зробити дійсно привабливу пропозицію», — зазначає засновник та президент групи компаній Meest Ростислав Кісіль.

Наразі окрім Польщі компанія Meest здійснює доставлення посилок у понад 40 країн світу, зокрема, США, Канаду, Францію, Естонію, Латвію, Литву, Німеччину тощо. Процес відправлення за кордон не відрізняється від відправлення до іншого міста — можна прийти до відділення або скористатися послугою кур’єра. Тарифи на міжнародне доставлення залежать від типу посилки та місця призначення, в середньому термін доставлення становить від одного тижня до двох.