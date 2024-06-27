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Ігрова серія Street Fighter запустилась у 1987 році й з того часу розійшлась накладом у 49 мільйонів копій. У 2023 році Legendary придбала права на кіно- та телеадаптацію гри й оголосила про спільну роботу над фільмом із Sony.

Нині стало відомо, що у кіно Street Fighter вийде 20 березня 2026 року.

Однак, це не дебют для серії на великому екрані — у 1994 році Universal зняла однойменну екранізацію, в якій зіграли Жан-Клод Ван Дамм, Кайлі Міноуг, Мін-На Вен і Рауль Джулія, а у 2009 році 20th Century Fox випустила «Вуличний боєць: Легенда про Чунь-Лі» з Крістін Кройк. Обидва проєкти були різко розкритиковані: перший має 11% і 20% на Rotten Tomatoes, хоча приніс майже $100 мільйонів при бюджеті в $35 мільйонів; а в другого — 3% і 18% (і жахливі $12 млн каси проти бюджету в $50 млн).

Початково нову екранізацію мали режисувати Денні та Майкл Філіппу («Говори до мене»), однак обидва нещодавно залишили проєкт.

Попри те, що чимало ігрових адаптацій здебільшого були синонімами касових провалів, останніми роками ситуація дещо покращилась. Комерційно успішними були зокрема «Їжак Сонік» та його продовження 2022 року, «Uncharted» Тома Голланда, «Підземелля та дракони: Честь злодіїв» та анімаційний фільм «Брати Супер Маріо». Так само успішними в телевізійному світі стали екранізації «The Last of Us» і «Fallout» — обидві подовжені на другі сезони.

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