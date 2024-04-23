Meta представила ОС Meta Horizon та анонсувала нові гарнітури VR Xbox, Asus і Lenovo

Meta представляє операційну систему Meta Horizon OS та об’єднує зусилля з Microsoft для створення обмеженого видання гарнітури віртуальної реальності Meta Quest, «натхненної Xbox». Компанії не розкривають подробиць щодо цієї гарнітури, однак схоже, що це буде актуальна модель Meta Quest або якась майбутня гарнітура, яка постачатиметься в комплекті з контролером Xbox.

«Минулого року Xbox і Meta об’єдналися, щоб перенести Xbox Cloud Gaming (бета) у Meta Quest, дозволяючи людям грати в ігри Xbox на великому 2D віртуальному екрані в змішаній реальності. Тепер ми знову працюємо разом над створенням обмеженого видання Meta Quest, натхненного Xbox», — йдеться у повідомленні Meta.

Про партнерство з Microsoft сказано так, ніби це просто обмежена версія наявної гарнітури для Microsoft. Також говориться про співпрацю з Lenovo та Asus.

«Провідні світові технологічні компанії вже працюють над новими пристроями на базі Meta Horizon OS. ASUS Republic of Gamers використовуватиме свій досвід лідера в області ігрових рішень для розробки абсолютно нової продуктивної ігрової гарнітури. Для розробки пристроїв змішаної реальності для продуктивності, навчання та розваг Lenovo використовуватиме свій досвід спільного проєктування Oculus Rift S, а також глибокий досвід у розробці провідних пристроїв, таких як серія ноутбуків ThinkPad».

У дописі в Instagram Марк Цукерберг каже, що анонсована версія гарнітури «вийде з контролерами Xbox та Game Pass у коробці, тож ви можете одразу почати грати на великому екрані, де б ви не були».

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Компанія каже про відстеження Meta Horizon OS очей, обличчя, рук та тіла, «повний набір технологій для поєднання цифрового та фізичного світів». Операційна система, «яка розпочалася на засадах Android Open Source Project», дасть можливість розробникам користуватися технологіями Meta, зокрема «платформ виявлення вмісту та монетизації, вбудованих в ОС».

Більш відкритий відтепер Meta Quest Store буде перейменований на Meta Horizon Store. Пристрої з Meta Horizon OS використовуватимуть той самий мобільний застосунок-супутник, яким користуються сьогодні власники Meta Quest — він буде перейменований на Meta Horizon.

«Разом із більш відкритим магазином додатків Meta Horizon OS продовжить надавати людям більше можливостей доступу до програм. Оскільки ми не обмежуємо користувачів програмами з нашого власного магазину, існує кілька способів отримати доступ до чудового вмісту в ОС Meta Horizon, зокрема до популярних ігрових сервісів, як-от Xbox Game Pass Ultimate, або через Steam Link чи нашу систему Air Link для бездротової трансляції. І ми заохочуємо магазин застосовуємо Google Play 2D перейти на Meta Horizon OS, де він зможе працювати за тією ж економічною моделлю, що й на інших платформах», — йдеться у повідомленні.

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