Xbox Games Showcase 2026 оголошено: Gears of War E-Day і 25 років Xbox в один день / Xbox Wire

Microsoft офіційно оголосила дату головного ігрового показу року: Xbox Games Showcase 2026 відбудеться 7 червня, а одразу після нього — окремий Gears of War: E-Day Direct.





Xbox Games Showcase 2026 вийде в ефір у неділю, 7 червня, о 10:00 за тихоокеанським часом — за Києвом це 20:00, зручний прайм-тайм для перегляду в прямому ефірі. Шоу транслюватиметься більш ніж 40 мовами, а також з підтримкою американської та британської жестових мов і аудіодескрипції. Програма дня відкриється першими геймплейними показами та великими новинами від власних студій Xbox і сторонніх партнерів — від найбільших франшиз до перспективних інді-проєктів. Одразу після основного показу — Gears of War: E-Day Direct від The Coalition.

Окремий Direct для однієї гри відразу після головного шоукейсу — це сигнал. E-Day Direct занурить гравців у початок Дня Появи, пропонуючи нові деталі, геймплей та інсайти про передісторію саги Gears of War. Тобто мова про приквел — події, що передують оригінальній грі 2006 року.

Серед очікуваних анонсів основного шоу — розгорнуті покази Fable і Halo: Campaign Evolved, а також анонси проєктів, про які ще нічого не відомо. Але саме E-Day привертає найбільше уваги: серія Gears давно не отримувала справжнього системоутворюючого релізу, і цього разу Microsoft, схоже, ставить на неї серйозно.





Червень 2026-го для Microsoft — не просто черговий шоукейс. Цьогоріч компанія святкує 25-річчя Xbox і з цієї нагоди повертає Xbox FanFest — живий захід для фанів, де можна поглянути назад на чверть століття консолі та вперед на те, що іде далі. Квитки розігруються безкоштовно на офіційному сайті.

Нагадаємо, що нова CEO Microsoft Gaming Аша Шарма вже зробила перші гучні кроки — зокрема, закрила скандальну маркетингову кампанію “This Is An Xbox” і заявила про три пріоритети: великі ігри, “повернення Xbox” і майбутнє геймінгу. Showcase 7 червня — перший великий публічний тест цього курсу. Шоу відкриє тиждень матеріалів на Xbox Wire, Official Xbox Podcast і YouTube-каналі Xbox з оновленнями та заглибленнями в ігри, показані під час шоу. Один день перетворюється на цілий тиждень анонсів.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Xbox Wire