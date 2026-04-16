FAA вербує геймерів в авіадиспетчери: зарплата $155 000 і реклама з Xbox

Софія Шадріна

Авіаційна адміністрація США (FAA) вирішила шукати авіадиспетчерів там, де їх не шукали раніше — у геймерській спільноті. 10 квітня відомство опублікувало на YouTube хвилинний рекламний ролик, який відкривається логотипом Xbox One, монтує кадри з Fortnite, Call of Duty та League of Legends поруч із роботою диспетчерів у вежах і прямо звертається до глядача: “Ти вже тренувався для цього”. Вікно подачі заявок відкрилося 17 квітня і закриється після 8 000 анкет.


Хвилинний ролик з великою обіцянкою

Головний аргумент кампанії — зарплата понад $155 000 після трьох років роботи. Диплом вищої освіти при цьому не потрібний: вимоги — громадянство США, вік до 31 року і вільна англійська. Після відбору кандидатів чекає тестування на профпридатність, медичний і безпековий скринінг, а потім чотири-шість місяців навчання в Академії FAA в Оклахома-Сіті та ще кілька років стажування на реальних об’єктах.

Секретар транспорту Шон Дафі пояснив логіку так:


“Геймери мають навички, необхідні для успішної роботи диспетчером: когнітивні функції, мультизадачність, просторове мислення і швидке прийняття рішень”.

FAA також посилається на статистику — 65% американців, тобто понад 200 мільйонів людей, регулярно грають у відеоігри. Самі диспетчери в анкетах при звільненні нерідко зазначали, що ігровий досвід допомагав їм зберігати концентрацію та орієнтуватися у складних ситуаціях.

Крім базової зарплати, FAA пропонує $5 000 за успішне завершення початкового навчання, $10 000 тим, хто погоджується на вакансії у важкодоступних локаціях, і 20-відсоткову надбавку тим, хто залишається після досягнення пенсійного віку.

Дефіцит роками, черга не зменшується

Нестача авіадиспетчерів у США не нова. За останнє десятиліття кількість диспетчерів скоротилась на 6%, тоді як кількість рейсів зросла приблизно на 10%. Щоб вважатись повністю укомплектованою, FAA потребує близько 14 600 диспетчерів — наразі в службі працює близько 11 000, ще 4 000 проходять підготовку. Незважаючи на це, відомству бракує понад 3 500 осіб. Принципова проблема: лише близько 2% від усіх охочих проходять повний відбір і завершують навчання — надто складний процес відсіює більшість ще на старті.

Кампанія виходить на тлі резонансних авіаційних інцидентів. На початку 2025 року армійський вертоліт зіткнувся з пасажирським літаком над аеропортом Рейгана поблизу Вашингтона — загинули 67 людей. У березні 2026-го рейс Air Canada врізався у пожежну машину в аеропорту Ла-Гардія в Нью-Йорку, двоє пілотів загинули. Президент профспілки авіадиспетчерів Нік Деніелс підтримав ідею залучення геймерів, але з умовою: “якщо всі шляхи зберігають суворі стандарти цієї критично важливої для безпеки професії”.

BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації
Від смартгодинників до захищених смартфонів: на AliExpress стартував великий розпродаж Blackview зі знижками до 55%

Схожу кампанію під назвою “Level Up” адміністрація Байдена запускала ще у 2021 році. П’ять років по тому ситуація принципово не змінилась. Науковець з авіаційної безпеки Сіракузького університету Ківанк Авренлі вважає, що залучення геймерів — “розумна ідея”, але попереджає:

“Ніякої кнопки скасування чи перезавантаження тут немає, і робота потребує тривалої концентрації протягом кількох годин поспіль. Ігри цього повністю не відтворюють”.

Тим часом сама FAA перебуває під кадровим тиском ще й з іншого боку: раніше ми писали, що інженери SpaceX замінили звільнених фахівців відомства на тлі хвилі авіатрагедій.

Масштабний збій системи NOTAM в США, який зачепив понад 10 тис. внутрішніх авіарейсів, стався через помилкові дії співробітників та застаріле ПЗ

Джерело: FAA

Нова CEO Xbox Аша Шарма визнала: Game Pass став надто дорогим для гравців
Найефективніший RC-дрон у світі літає 3,5 години на одному заряді
Альбіон чекає вчасно: Playground Games спростували чутки про перенесення Fable
У США пенсіонерка провела пів року у в'язниці через помилку ШІ
Тепер офіційно: Metro 2039 на Xbox First Look — коли і де дивитися світову прем'єру
Microsoft анонсувала Project Helix: ігри для ПК тепер на Xbox
Xbox Games Showcase 2026 оголошено: Gears of War E-Day і 25 років Xbox в один день
Xbox у безпеці? Сатья Наделла запевнив: "В іграх ми надовго"
Рух за права геймерів Stop Killing Games створить неурядові організації в ЄС та США
Хакерські будинки 2.0: чому стартапи обирають маєтки за $20 мільйонів замість коворкінгів
76% малих бізнесів вже використовують ШІ — і майже всі хочуть навчання
Ера нових авто за $20 000 у США офіційно завершилась
Нову керівницю Xbox запідозрили в "накрутці" ігрового профілю: вона набрала 10 000 Gamerscore всього за місяць
У США готують жорсткий закон про ШІ: відповідальність, авторські права і захист дітей
"Нова пошта" запустила доставку зі США: посилки до 30 кг і від 7 днів очікування
США зареєстрували домен aliens.gov для можливого "розсекречення" інопланетян
MC.today, The Page, ITC.ua, SPEKA та Highload запускають спецпроєкт про те, як вітчизняний бізнес виходить на світові ринки
Sony скасовує майбутні релізи однокористувацьких ігор для ПК, — Bloomberg
Керівниця Xbox Аша Шарма хоче перезапустити Game Pass із новими рівнями та співпрацею з Netflix
Xbox Mode в Windows 11: Microsoft "перетворює" ПК на ігрову консоль
Нова космічна гонка: Білий дім вимагає від Пентагону ядерної енергії на орбіті
