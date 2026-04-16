FAA вербує геймерів в авіадиспетчери: зарплата $155 000 і реклама з Xbox

Авіаційна адміністрація США (FAA) вирішила шукати авіадиспетчерів там, де їх не шукали раніше — у геймерській спільноті. 10 квітня відомство опублікувало на YouTube хвилинний рекламний ролик, який відкривається логотипом Xbox One, монтує кадри з Fortnite, Call of Duty та League of Legends поруч із роботою диспетчерів у вежах і прямо звертається до глядача: “Ти вже тренувався для цього”. Вікно подачі заявок відкрилося 17 квітня і закриється після 8 000 анкет.





Хвилинний ролик з великою обіцянкою

Головний аргумент кампанії — зарплата понад $155 000 після трьох років роботи. Диплом вищої освіти при цьому не потрібний: вимоги — громадянство США, вік до 31 року і вільна англійська. Після відбору кандидатів чекає тестування на профпридатність, медичний і безпековий скринінг, а потім чотири-шість місяців навчання в Академії FAA в Оклахома-Сіті та ще кілька років стажування на реальних об’єктах.

Секретар транспорту Шон Дафі пояснив логіку так:





“Геймери мають навички, необхідні для успішної роботи диспетчером: когнітивні функції, мультизадачність, просторове мислення і швидке прийняття рішень”.

FAA також посилається на статистику — 65% американців, тобто понад 200 мільйонів людей, регулярно грають у відеоігри. Самі диспетчери в анкетах при звільненні нерідко зазначали, що ігровий досвід допомагав їм зберігати концентрацію та орієнтуватися у складних ситуаціях.

Крім базової зарплати, FAA пропонує $5 000 за успішне завершення початкового навчання, $10 000 тим, хто погоджується на вакансії у важкодоступних локаціях, і 20-відсоткову надбавку тим, хто залишається після досягнення пенсійного віку.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Дефіцит роками, черга не зменшується

Нестача авіадиспетчерів у США не нова. За останнє десятиліття кількість диспетчерів скоротилась на 6%, тоді як кількість рейсів зросла приблизно на 10%. Щоб вважатись повністю укомплектованою, FAA потребує близько 14 600 диспетчерів — наразі в службі працює близько 11 000, ще 4 000 проходять підготовку. Незважаючи на це, відомству бракує понад 3 500 осіб. Принципова проблема: лише близько 2% від усіх охочих проходять повний відбір і завершують навчання — надто складний процес відсіює більшість ще на старті.

Кампанія виходить на тлі резонансних авіаційних інцидентів. На початку 2025 року армійський вертоліт зіткнувся з пасажирським літаком над аеропортом Рейгана поблизу Вашингтона — загинули 67 людей. У березні 2026-го рейс Air Canada врізався у пожежну машину в аеропорту Ла-Гардія в Нью-Йорку, двоє пілотів загинули. Президент профспілки авіадиспетчерів Нік Деніелс підтримав ідею залучення геймерів, але з умовою: “якщо всі шляхи зберігають суворі стандарти цієї критично важливої для безпеки професії”.

Схожу кампанію під назвою “Level Up” адміністрація Байдена запускала ще у 2021 році. П’ять років по тому ситуація принципово не змінилась. Науковець з авіаційної безпеки Сіракузького університету Ківанк Авренлі вважає, що залучення геймерів — “розумна ідея”, але попереджає:

“Ніякої кнопки скасування чи перезавантаження тут немає, і робота потребує тривалої концентрації протягом кількох годин поспіль. Ігри цього повністю не відтворюють”.

Тим часом сама FAA перебуває під кадровим тиском ще й з іншого боку: раніше ми писали, що інженери SpaceX замінили звільнених фахівців відомства на тлі хвилі авіатрагедій.

Джерело: FAA