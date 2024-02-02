Гарнітури Meta Quest тепер можуть відтворювати просторове відео – якраз до виходу Apple Vision Pro

Apple зробила запис та відтворення просторового відео однією з ключових особливостей своєї гарнітури Apple Vision Pro. Однак це не єдиний пристрій, який здатний обробляти стереоскопічне відео. Гарнітури віртуальної реальності Meta Quest отримують можливості відтворення просторового відео, що ідеально приурочено до запуску Apple Vision Pro.

Користувачі можуть завантажувати просторові відео через мобільний застосунок Meta Quest прямо зі свого iPhone. Для створення таких відео знадобиться iPhone 15 Pro або iPhone 15 Pro Max. Вміст зберігатиметься у хмарі, а не на гарнітурі.

Meta підготувала кілька демонстраційних відеороликів, щоб користувачі могли оцінити новацію. Ця функція не є ексклюзивною для нещодавно випущеної гарнітури Meta Quest 3, вона також доступна на Meta Quest 2 та Meta Quest Pro.

Можливість перегляду просторових відео є частиною більшого оновлення системи, яке дає користувачам Quest ще кілька додаткових функцій. Браузер гарнітури тепер зможе запускати веб-ігри із підтримкою зовнішніх геймпадів. Крім того, пряма трансляція на Facebook тепер доступна всім. Зрештою, є кілька нових швидких дій за допомогою одного жесту. Наприклад, можна відключити мікрофон або зробити знімок, просто глянувши на зап’ястя і злегка зрушивши його, що також дуже схоже на схему управління Apple Vision Pro.

Джерело: Engadget