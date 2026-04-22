Xbox Game Pass стане гнучкішим — Microsoft розглядає формат pick your own plan / Windows Central

За інформацією журналіста Windows Central Джеза Корда, Microsoft розглядає перехід Xbox Game Pass на так звану модель pick your own plan — підписку, де гравець сам обирає, за які компоненти сервісу платить. Джерела видання всередині компанії підтвердили, що це довгостроковий орієнтир для команди.





Голова Xbox Gaming Аша Шарма ще раніше підтвердила цей напрям у внутрішньому меморандумі для співробітників. За її словами, короткострокова проблема — Game Pass став надто дорогим для гравців, довгострокова мета — зробити сервіс гнучкішим. Шарма уточнила, що на це знадобиться час і тестування.

У бекенд-API Microsoft вже виявили кодові назви Duet і Triton — імовірно, це майбутні пакети сервісів. Конкретних деталей про їхній склад і ціни поки немає.

Серед варіантів, які обговорюються за даними витоку: можливість відключити Xbox Cloud Gaming і знизити ціну, прибрати підписку Fortnite Crew, або навпаки — додати World of Warcraft чи Minecraft Realms. За чутками, які циркулюють окремо, одним із можливих бонусних пакетів може стати інтеграція Netflix — але це офіційно не підтверджено.





Контекст важливий. У жовтні 2025 року Microsoft підняла ціну на Game Pass Ultimate приблизно на 50%, що викликало масову хвилю критики. У квітні 2026 року компанія вже зробила крок назад — анонсувала знижені тарифи. Одночасно з цим Call of Duty зник із Game Pass як ігра першого дня — ще одна болюча зміна для підписників.

Аша Шарма змінила Філа Спенсера на посаді керівника Xbox Gaming і відтоді послідовно сигналізує про зміну курсу. Орієнтир — зробити Xbox і Game Pass доступнішими для ширшої аудиторії, а не тільки для хардкорних геймерів із топовими консолями.

Microsoft офіційно нічого не підтвердила щодо формату pick your own plan. Навіть якщо концепція існує всередині компанії, до реального продукту ще далеко — Шарма сама попередила, що зміни потребують часу на тестування.

Джерело: Windows Central