Xbox mode для Windows 11 офіційно запущено: що це дає геймерам

Microsoft анонсувала Xbox mode ще в березні, і встигла запустити його рівно в останній день квітня, буквально за кілька годин до опівночі.





“Починаючи з сьогодні Xbox mode розпочинає розгортання на ПК з Windows 11 у вибраних ринках, включно з ноутбуками, десктопами та планшетами”, — йдеться у спільній заяві віцепрезидентів Microsoft Джейсона Роналда та Яна ЛеҐроу.

Які саме ринки потрапили до першої хвилі — компанія не уточнює. Щоб дізнатись, чи є ви серед “обраних”, потрібно просто дозволити Windows 11 автоматично завантажувати оновлення і перевірити, чи з’явилось щось нове.

Xbox mode — повноекранний інтерфейс, оптимізований під геймпад і натхненний консольним досвідом Xbox. У ньому зібрана єдина бібліотека ігор з усіх встановлених сторонніх магазинів — Steam, Epic та інших — плюс повний каталог Xbox Game Pass. Перемикатись між режимом і звичайним робочим столом можна в будь-який момент.

Раніше функція називалась “Full Screen Experience” і тестувалась у програмі Windows Insider — тепер вона перейменована на Xbox mode з більш плавним першим запуском. Ми вже писали, як Microsoft відкривала повноекранний режим Xbox для портативних консолей — тепер черга за звичайними ПК.





Продуктивність — ні, зручність — так

Головне, що варто розуміти: Xbox mode не прискорює ігри на десктопах і ноутбуках. На портативних пристроях на зразок Asus ROG Xbox Ally або MSI Claw повноекранний режим давав реальний приріст — менше фонових процесів, економія оперативної пам’яті, кращий fps. На звичайних ПК таких бонусів немає: це виключно новий інтерфейс.

Для тих, хто грає за столом з мишею і клавіатурою, режим навряд чи буде корисним. Але для ігор з дивана або в ліжку з геймпадом — це аналог Steam Big Picture mode від Microsoft, і своя ніша у нього є.

Для компанії Xbox mode — частина ширшої стратегії зробити Xbox “однаковим на всіх екранах”, як сформулювали це самі Рональд і ЛеҐроу. Втім, як зауважує PC Gamer, Microsoft вже не раз проголошувала схожі амбіції щодо PC-геймінгу — і жодного разу не довела їх до переконливого результату. Чи стане цього разу інакше — покаже час.

Джерело: PC Gamer