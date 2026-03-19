Новини WTF 19.03.2026

Microsoft додала в офіційні інструкції Windows 11 зображення з двома "Пусками"

Катерина Левицька

Microsoft використовує зображення, згенеровані Copilot, у блогах Центру навчання Windows. Джерело: Windows Latest

“Пусків” багато не буває: принаймні в офіційних інструкціях до Windows 11 тепер є зображення одразу з двома. Очевидно, завдяки зусиллям ШІ.


На момент написання новини ринкова капіталізація Microsoft сягнула $3 трлн. Це свідчить про те, що компанія цілком би могла собі дозволити найняти топових фахівців для створення рекламних матеріалів. Однак навіщо, якщо є ШІ?

З 2026 року Microsoft почала додавати ШІ-зображення від Copilot чи не в усі блоги Центру навчання, де компанія публікує пояснення та інструкції про різні функції Windows 11. Однак, як помітив сайт Windows Latest, не завжди ці ілюстрації виглядають переконливо: принаймні в одному можна помітити зображення системи одразу з двома меню “Пуск”, в іншому — помилкове розташування віджетів.

Проблеми не лише з “Пуском”: на цьому зображенні Copilot помилково розташував віджети Windows 11.
Реальне розташування віджетів

Навряд, це нова функція Windows 11 (хоча тут слід очікувати будь-чого), радше — очевидний “ШІ-слоп”. Навіть, якщо не зважати на помилки: коли людина заходить в інструкції, вона очікує побачити реальний інтерфейс, що відповідає операційній системі, якщо не точні скриншоти.

Слід зазначити, що Microsoft все ж позначає всі зображення як згенеровані. Хоча це, чесно кажучи, виглядає, не як попередження, а додаткова реклама Copilot. Що ж, на цей раз вона вийшла не дуже успішною.


