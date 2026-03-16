Microsoft передумала інтегрувати Copilot у сповіщення та "Налаштування" в Windows 11

Андрій Шадрін

Microsoft передумала інтегрувати Copilot у сповіщення та "Налаштування" в Windows 11
Плани компанії Microsoft інтегрувати низку ШІ-функцій під брендом Copilot у Windows 11, які вперше анонсували разом із Copilot+ PC у 2024 році, були відкладені. Компанія переоцінює свою стратегію використання штучного інтелекту в операційній системі.


Ці функції мали інтегрувати Copilot у кілька системних інтерфейсів — зокрема в застосунок “Налаштування”, сповіщення та Провідник файлів (File Explorer). Функції коротко продемонстрував на сцені виконавчий віцепрезидент Microsoft Юсеф Мехді. Він навіть підтвердив, що їх почнуть розгортати пізніше того ж року. Однак 2024 рік давно минув, а ці можливості так і не з’явилися — навіть у тестових збірках. Минуло вже майже два роки з моменту анонсу, але ознак їхнього запуску досі немає.

За словами джерел, знайомих із планами компанії, ідею використовувати Copilot як загальну назву для ШІ-можливостей у Windows відклали незабаром після затримки функції Windows Recall. Поки Microsoft намагалася вирішити проблеми з Recall, низку інших ШІ-опцій, що перебували в розробці, фактично поставили на паузу. Коли ситуація стабілізувалася, Microsoft почала впроваджувати нові ШІ-функції в платформу, але часто без бренду Copilot. Наприклад, “Налаштування” у Windows 11 отримали вбудований семантичний пошук, який також пропонує параметри, які користувач може захотіти змінити. Провідник файлів зрештою отримав меню ШІ-дій. Однак, на відміну від початкової версії Copilot 2024 року, нинішня реалізація передає виконання дій іншим застосункам. У початковій концепції Copilot міг виконувати ці дії “без відкриття програми”, як пояснював Мехді.

Microsoft відмовляється від інтеграції Copilot у сповіщення та "Налаштування" в Windows 11
Єдина функція, яку не показували взагалі — це підказки Copilot у сповіщеннях. Вона мала дозволяти Copilot з’являтися у спливаючих повідомленнях від програм і пропонувати дії в один клік, наприклад відкрити файл або відповісти на повідомлення. За словами джерел, малоймовірно, що ця функція колись вийде як Copilot-можливість у Windows, хоча саму ідею можуть переглянути в майбутньому. Навіть середовище виконання Windows Copilot Runtime згодом перейменували на Windows AI APIs. Якщо подивитися, де зараз використовується бренд Copilot у Windows, то значна частина пов’язана з досвідом у Microsoft 365, а не з роллю універсального ШІ-асистента всередині всієї операційної системи, як це подавалося у 2024 році.

“Наш підхід до розробки продуктів полягає в тому, щоб показувати попередні версії клієнтам і розвивати їх на основі відгуків. Деякі можливості ми тестуємо приватно і змінюємо перед ширшим запуском, інші — публічно через програму Windows Insider. У будь-якому випадку функції можуть змінюватися, видалятися або замінюватися з часом, коли ми отримуємо відгуки користувачів”, — заявив у коментарі представник Microsoft.

Люди, знайомі з планами компанії, кажуть, що цього року Microsoft прагне зменшити “ШІ-перевантаження” в Windows 11 і більш обережно вирішувати, де саме з’являтимуться бренд Copilot і ШІ-функції в системних застосунках та інтерфейсах. Це частина ширшої спроби відповісти на критику користувачів, які вважають, що Windows 11 стала перевантаженою і погіршеною через надлишок ШІ-функцій. Втім, це не означає, що Microsoft повністю прибирає ШІ з операційної системи. Компанія планує залишати такі можливості там, де вони справді потрібні або корисні, але вони будуть опційними та їх можна буде вимкнути. Microsoft хоче знову покращити сприйняття Windows 11 користувачами і сподівається, що скорочення ШІ-інтеграцій допоможе досягти цієї мети.


Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
