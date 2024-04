Microsoft Edge дозволить контролювати обсяг оперативної пам’яті, доступний для його використання

Microsoft працює над новою функцією для браузера Edge, яка дозволить користувачам обмежити обсяг використовуваної оперативної пам’яті. Відповідний новий розділ налаштувань з’явився у тестових збірках браузера. Він містить повзунок, щоб можна було обмежити доступ Edge до оперативної пам’яті.

Схоже, нова функція в основному орієнтована на геймерів. У версіях Canary Edge є налаштування, яке дозволяє обмежити обсяг оперативної пам’яті під час запуску комп’ютерної гри або протягом всього часу. Хоча повзунок дозволяє вибирати між лише 1 ГБ і 16 ГБ у системі з 16 ГБ оперативної пам’яті, Microsoft попереджає, що «встановлення низького ліміту може вплинути на швидкість браузера».

A new section on the Settings page could let you control how much RAM Edge can use, you can also choose whether this control is activated only when you are playing a game or always:https://t.co/YiCu5igL0U pic.twitter.com/pE29PI6FfR

— Leopeva64 (@Leopeva64) March 27, 2024