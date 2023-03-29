Microsoft Security Copilot — ще один ШІ-помічник на базі GPT-4, який відповідатиме за цифрову безпеку

Фахівці з кібербезпеки можуть використовувати Security Copilot для допомоги у розслідуванні інцидентів, швидкого узагальнення подій або ведення звітності.

Microsoft Security Copilot, який працює на базі генеративного штучного інтелекту OpenAI GPT-4 і власної моделі безпеки Microsoft, виглядає як звичайний чатбот і має поле для підказок та відповідей, однак обмежений лише запитами, пов’язаними з безпекою.

Помічник приймає вхідні дані природною мовою, також йому можна надсилати файли, URL-адреси чи фрагменти коду для аналізу. Усі підказки та відповіді зберігаються.

Результати можна закріпити та узагальнити у робочій області зі спільним доступом для колег.

«Це схоже на наявність індивідуальних робочих місць для дослідників і спільного блокнота з можливістю ділитися речами, над якими ви працюєте», — говорить Чанг Кавагучі, архітектор із безпеки ШІ в Microsoft.

Функція книги підказок в Security Copilot – це набір кроків або автоматизації, які люди можуть об’єднати в одну, просту у використанні кнопку (наприклад для швидкого зворотного проєктування сценарію). Чатбот також може створити слайд PowerPoint з описом інцидентів чи векторів атак.

Помічник використовує 65 трильйонів щоденних сигналів, які Microsoft отримує під час збору даних про загрози. Використовується інформація з Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури, бази даних вразливостей Національного інституту стандартів і технологій, а також власної бази даних аналізу загроз Microsoft.

Звичайно чатбот теж може помилятися, але цикл зворотного зв’язку тут набагато складніший, ніж кнопки «подобається» або «не подобається» в Bing.

«Не думаю, що хтось може гарантувати нульові галюцинації, але те, що ми намагаємося зробити через такі речі, як розкриття джерел, надання зворотного зв’язку та обґрунтування цього на даних із вашого власного контексту, — це забезпечення того, щоб люди можуть зрозуміти та перевірити дані, які вони бачать», — каже Кавагучі.

Security Copilot – це чергове поповнення у вже немаленькій команді ШІ-помічників Microsoft. Раніше функції GPT-4 отримав помічник розробників на GitHub, а також Microsoft 365 Copilot для документів Office. З 20 березня Microsoft Security Copilot доступний у попередньому перегляді для «кількох клієнтів», і здається про відкриття для широкого загалу тут поки не йдеться.

«Ми ще не говоримо про терміни загальної доступності. Потрібно багато навчання, відповідального навчання. Тому ми вважаємо, що важливо донести це до невеликої групи людей і розпочати цей процес, щоб зробити продукт найкращим із можливих і переконатися, що ми постачаємо його відповідально», — каже Кавагучі.

Джерело: The Verge