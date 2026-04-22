Xbox оновлює PR-стратегію і незабаром дозволить гравцям витрачати бали просто з консолі

Microsoft одночасно надіслала два сигнали: компанія шукає старшого менеджера з репутації Xbox і готує функцію витрати балів Microsoft Rewards безпосередньо з консолі. Обидві новини з’явилися майже одночасно — і разом малюють чіткіший образ того, куди рухається бренд.

Новий фокус на репутацію

Вакансія Senior Manager, Xbox Brand & Reputation вже закрита для подачі заявок — і вже встигла привернути увагу Ларрі Хриба, відомого як Major Nelson, обличчя Xbox протягом майже двох десятиліть. Згідно з описом ролі, новий менеджер має “захищати та підносити бренд Xbox”, координувати комунікацію між командами маркетингу, інженерії та публічних справ, а також керувати PR-агентством як частиною розширеної команди.

Поява такої позиції — не дрібниця. Xbox давно мав репутацію бренду, який вміє підстрілити сам себе в найневдаліший момент: будь-яка погана новина від PlayStation традиційно перекривалася ще гіршою від Microsoft. Після того як у лютому 2026 року Аша Шарма змінила Філа Спенсера на посаді CEO Microsoft Gaming і оголосила “повернення Xbox” з фокусом на консоль і ядро фанатів, компанія справді кілька місяців обходиться без гучних скандалів. Систематична робота з репутацією — очевидний наступний крок.





Бали нарешті на консолі

Паралельно на сайті Xbox Rewards з’явилася позначка “незабаром”: користувачі зможуть витрачати накопичені бали Microsoft Rewards безпосередньо при покупках на консолі. Раніше такої можливості не було — бали доводилося обмінювати через браузер або окремий застосунок.

Програма Microsoft Rewards нараховує бали за пошук у Bing, покупки в Microsoft Store та виконання завдань на Xbox. Теоретично їх вистачає, щоб частково або повністю покрити вартість ігор чи підписки — хоча на практиці багато гравців просто забувають їх використати. Функція витрати прямо з консолі знижує цей поріг. Є й ложка дьогтю: нещодавно введений Bing Star Bonus обіцяє до 2100 балів на місяць, але чимало користувачів не можуть досягти цієї планки навіть при точному виконанні умов.

Раніше ITC писав про те, що Xbox скасувала прямий обмін балів Rewards на Game Pass — тож нова функція виглядає як часткова компенсація тієї зміни. А контекст навколо нового керівництва та репутаційного фокусу детально описаний у матеріалі про призначення Аші Шарми CEO Microsoft Gaming.

Джерело: Windows Central