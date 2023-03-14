OpenAI випустила GPT-4 — наступне покоління мовної моделі ШІ. Вона розуміє не лише текст, а й зображення

Світ вже кілька місяців активно використовує ChatGPT, заснований на попередній версії мовної моделі OpenAI — оновлення зможе усунути недоліки в роботі чатбота, сподіваємось і ті, що стосувалися надання оманливих чи помилкових відповідей.
Компанія стверджує, що GPT-4 — «креативніша» і може розв’язувати складні завдання із більшою точністю завдяки розширеним загальним знанням. Мовна модель може аналізувати навіть зображення, однак відповідатиме лише за допомогою тексту.
OpenAI вже співпрацює з низкою компаній, які планують інтегрувати GPT-4 у власні продукти — це електронна платформа вивчення мов Duolingo; компанія Stripe, що розробляє рішення для електронних платежів; освітня організація Khan Academy. Нова модель доступна для широкого загалу через ChatGPT Plus — передплату на ChatGPT від за $20 на місяць, а її API згодом опублікують для розробників (тут можна записатись у список очікування).
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман написав у Twitter, що GPT-4 «все ще має недоліки та все ще обмежений».
here is GPT-4, our most capable and aligned model yet. it is available today in our API (with a waitlist) and in ChatGPT+.https://t.co/2ZFC36xqAJ
it is still flawed, still limited, and it still seems more impressive on first use than it does after you spend more time with it.
— Sam Altman (@sama) March 14, 2023
Однак покращення, кажуть в компанії, можна побачити за результатами тестів, включно з LSAT (вступний тест для майбутніх юристів), SAT Math (тест з математики) й SAT Evidence-Based Reading & Writing (іспити з читання та письма). У згаданих тестах GPT-4 набрав 88% і вище, повний список іспитів і бали системи можна переглянути тут.
Протягом останнього року було багато спекуляцій щодо GPT-4 та його можливостей, багато хто припускав, що це буде величезний прогрес у порівнянні з попередніми системами. Однак, судячи з оголошення OpenAI, покращення не надто значні.
«Люди хочуть розчарування і вони його отримають», — сказав Альтман в інтерв’ю про GPT-4 у січні.
Чутки ще більше пожвавилися після того, як керівник Microsoft обмовився, що система буде запущена цього тижня. Він припустив, що система буде мультимодальною, тобто здатною генерувати не лише текст, а й аудіо чи відео.
GPT-4 справді мультимодальна, але це відображається у функції сприйняття, а не відтворення. Компанія каже, що здатність моделі аналізувати текст і зображення одночасно дозволяє їй інтерпретувати складніші вхідні дані.
Нова версія також може приймати та створювати довші записи — до 25 000 слів.
- Оригінальна дослідницька стаття з описом першої версії мовної моделі OpenAI GPT була опублікована у 2018 році, про GPT-2 було оголошено у 2019 році, а про GPT-3 — у 2020 році. Ці моделі тренуються на величезних масивах тексту, більшу частину якого взято з інтернету. На основі отриманих шаблонів система може прогнозувати, яке слово слідуватиме наступним у реченні. За описом — це відносно простий механізм, однак у кінцевому результаті з’являються гнучкі системи, які можуть генерувати, узагальнювати та перефразовувати текст, а також виконувати інші текстові завдання, такі як переклад або генерування коду.
- Спочатку OpenAI відкладала випуск своїх моделей GPT, побоюючись, що вони будуть використані для зловмисних цілей, таких як створення спаму та дезінформації. Але наприкінці 2022 року компанія запустила ChatGPT — розмовний чатбот на основі GPT-3.5, до якого міг отримати доступ кожен.
- Запуск ChatGPT викликав ажіотаж у світі технологій, а Microsoft так надихнулась чатботом, що інвестувала в його розробника $10 млрд та інтегрувала мовну ШІ-модель у власний пошуковик — а сьогодні підтвердила, що Bing вже працює на GPT-4. Google тим часом залишилася у статусі того, хто наздоганяє та терміново представила власного ШІ-чатбота Bard.
Очікувано, легкий доступ до ШІ-технологій не обійшовся без проблем — система освіти намагається адаптуватися до програмного забезпечення, яке пиши тексти, схожі на людські; онлайн-сайти, такі як Stack Overflow і науково-фантастичний журнал Clarkesworld, були змушені закрити подання матеріалів через наплив контенту, створеного ШІ; і раннє використання інструментів ШІ в журналістиці також було не дуже простим.
Джерело: The Verge