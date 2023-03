OpenAI випустила GPT-4 — наступне покоління мовної моделі ШІ. Вона розуміє не лише текст, а й зображення

Світ вже кілька місяців активно використовує ChatGPT, заснований на попередній версії мовної моделі OpenAI — оновлення зможе усунути недоліки в роботі чатбота, сподіваємось і ті, що стосувалися надання оманливих чи помилкових відповідей.

Компанія стверджує, що GPT-4 — «креативніша» і може розв’язувати складні завдання із більшою точністю завдяки розширеним загальним знанням. Мовна модель може аналізувати навіть зображення, однак відповідатиме лише за допомогою тексту.

OpenAI вже співпрацює з низкою компаній, які планують інтегрувати GPT-4 у власні продукти — це електронна платформа вивчення мов Duolingo; компанія Stripe, що розробляє рішення для електронних платежів; освітня організація Khan Academy. Нова модель доступна для широкого загалу через ChatGPT Plus — передплату на ChatGPT від за $20 на місяць, а її API згодом опублікують для розробників (тут можна записатись у список очікування).

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман написав у Twitter, що GPT-4 «все ще має недоліки та все ще обмежений».

here is GPT-4, our most capable and aligned model yet. it is available today in our API (with a waitlist) and in ChatGPT+.https://t.co/2ZFC36xqAJ

it is still flawed, still limited, and it still seems more impressive on first use than it does after you spend more time with it.

— Sam Altman (@sama) March 14, 2023