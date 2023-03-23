GitHub Copilot X — чатбот на базі GPT-4, який відловить помилки у коді та допоможе з документацією

GitHub, що належить Microsoft, оновлює систему автодоповнення коду Copilot — там відтепер з’явиться чатбот, схожий на ChatGPT.

«Ми надаємо наше майбутнє бачення Copilot, де штучний інтелект присутній на кожному етапі життєвого циклу розробника. Це фундаментально вплине на їх досвід», — пояснює генеральний директор GitHub Томас Домке.

Оновлена система автодоповнення коду подібна до ШІ-помічника, який раніше був запроваджений у програмах Microsoft 365. Чатбот аналізуватиме код на наявність вразливостей у системі безпеки, пояснюватиме як працюють блоки коду чи навіть переписуватиме деякі його частини.

Чат працюватиме в інтегрованому середовищі розробки, тож знатиме, що ви ввели у редактор і розумітиме, як вам допомогти. Спочатку оновлення буде доступне лише в програмах Microsoft Visual Studio та Visual Studio Code під час технічного перегляду, але в майбутньому GitHub планує розширити її для інших IDE.

«Ідея подібна до чатбота Bing або бічної панелі Microsoft Edge, але перенесена у робочий процес розробника. Різниця полягає у тому, що Copilot зосереджений на коді. Ви можете попросити його виправити чи пояснити, або написати модульний тест», — каже Домке.

Чатбот також може з’являтися в інтерфейсі командного рядка (CLI). Розробники проводять купу часу в терміналі, і запам’ятати синтаксис безлічі команд не завжди легко. Copilot розроблений, щоб допомогти вам написати команду, а потім виконати її.

У GitHub кажуть, що з Copilot розробникам навіть не знадобиться клавіатура для кодування — ви можете сидіти за ПК і керувати інструментом своїм голосом, відповідаючи на запити або пропонуючи рядки коду.

«Там, де нам потрібна швидкість, ми використовуємо менші моделі, як-от модель Codex, а там, де нам потрібна точність, ми використовуємо більші моделі, як-от GPT-4», — пояснює Домке.

Чат Copilot також може допомогти з документацією коду — поки він доступний для документів React, Azure та MDN.

GitHub Copilot — це інструмент штучного інтелекту, розроблений GitHub та OpenAI для допомоги користувачам Visual Studio Code шляхом автодоповнення коду. Вперше був анонсований 29 червня 2021 року, а для загалу його випустили минулого року. За даними GitHub, Copilot покращив продуктивність понад мільйона розробників, а швидкість кодування зросла до 55%. Домке вважає, що завдяки новим ШІ-функціям GPT-4 продуктивність збільшиться ще в рази — і вони будуть фундаментально важливими для навчання програмістів у майбутньому.

Джерело: The Verge