Microsoft закрила офіційний спосіб активації Windows 10 та 11 в офлайні

Без жодних оголошень чи повідомлень Microsoft зупинила один зі способів активації Windows в офлайні за допомогою телефону.

Перші скарги користувачів почали надходити ще в листопаді. Один, під ніком 3K, на той час опублікував допис зі своїм досвідом на офіційному форумі спільноти Microsoft Learn. При цьому він посилався на статтю від служби підтримки компанії, де зазначалось, що активація телефоном можлива з детальним гайдом: Пуск > Налаштування > Система > Активація > Активувати Windows зараз > Активувати з телефоном.

На своєму каналі в YouTube інший користувач Бен Кляйнберг стверджує, що активація недоступна на Windows 11, 10 та Windows 7. Під час спроб з телефоном лунає штучний голос автовідповідача, який інформує:

“Підтримка активації продукту перенесла в онлайн-режим. Для швидкої та зручної активації перейдіть на наш портал за адресою aka.ms/aoh”.

Звісно, можна було б припустити, що такий архаїчний спосіб активації Windows давно зник, однак Microsoft й досі вказує цей варіант як можливий у довідках. Він особливо важливий для користувачів старих операційних систем, яким потрібна активація в офлайні через те, що сучасні онлайн-сервери для них фактично не працюють.

У випадку Бена (автор відео) активація була необхідною, оскільки він використовував OEM-ключ, який неможливо активувати безпосередньо в Windows 7 — сервери активації для цієї ОС вже майже повністю виведені з експлуатації. Після розмови з автовідповідачем користувачу надійшло SMS з посиланням на портал онлайн-активації. Але: там система одразу вимагала входу в обліковий запис Microsoft, що повністю нівелює ідею офлайн-активації.

Спочатку Бен не зміг отримати код підтвердження на iPhone у браузері Firefox, але після переходу на Safari проблема зникла. Це виявилось радше браузерною несумісністю, аніж помилкою пристрою. Зрештою чоловік отримав необхідні цифри та активував Windows 7 та Office. Однак у підсумку він підтвердив те, для чого і був проведений весь цей експеримент — телефонна активація мертва, хоча й існує “на папері” в довідках Microsoft.

Нагадаємо, що в грудні Microsoft закрила лазівку, яка дозволяла піратську активацію Windows через KMS.

