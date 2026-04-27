Витік секретного плану "K2" від Microsoft: нарешті Windows 11 стане ОС, якою вона мала бути з початку

Microsoft зараз працює над ініціативою “K2”, яка визначає, як компанія планує покращити продуктивність Windows 11. Компанія нарешті випускає давно запитувані функції — зокрема, зміни до Windows Update, а також можливість видалити не надто популярні компоненти на кшталт Copilot.





Останнім часом Microsoft активно говорить про подвоєння зусиль щодо покращення Windows 11, особливо у плані продуктивності. Такі оголошення включають покращення Start, Settings і File Explorer, і компанія обіцяє швидше завантаження та плавнішу навігацію в цих ключових компонентах. За словами Microsoft, деякі з цих оновлень мають вийти в широкий доступ дуже-дуже скоро.

“Кодова назва K2 походить від назви другої за висотою гори у світі. Ця ініціатива вже призвела до відкладення і навіть скасування інших планів Microsoft на цей рік — покращення Windows стали головним пріоритетом для всіх Windows-команд”, — пише портал Windows Central.

Згідно з новим звітом, в основі цього поштовху лежить нова ініціатива “K2”, яка значною мірою спиратиметься на WinUI 3 — найновіший власний фреймворк Microsoft у стилі Fluent Design для створення Windows-застосунків.

“K2 — не окремий реліз ОС, а тривала ініціатива, яка базується на чотирьох ключових “стовпах”: продуктивності, якості виконання (Craft), надійності та спільноті. Саме ці стовпи визначають весь Windows-досвід, і якщо хоча б один із них відстає — страждає весь продукт”, — каже Windows Central.

Практично з самого початку свого існування Windows 11 зазнає критики через млявий інтерфейс і непослідовну поведінку системи. У відповідь Microsoft неодноразово обіцяла покращення в різних областях — оптимізацію меню Start, навігації у File Explorer і Settings тощо.





“K2 також спрямований всередину самих команд — це не лише про виправлення Windows, а й про те, як команди мають краще вносити код у продукт. За словами джерел, зараз відбувається масштабний культурний зсув усередині Microsoft, який і рухає ініціативу”, — зауважує Windows Central.

У звіті зазначається, що K2 може означати новий System Compositor, який розробляється з метою зменшення затримок і навантаження на пам’ять — щоб критично важливі елементи інтерфейсу, як-от меню Start і панель завдань, залишалися чуйними навіть під значним навантаженням на систему.

“Microsoft також скорочує кількість місць, де Copilot з’являється в ОС — зокрема в Notepad, Photos, Snipping Tool і Widgets — та зменшує кількість реклами у стрічці “Рекомендовано” в меню Start, з можливістю повністю її вимкнути”, — додають у Windows Central.

Повідомляється також, що Microsoft повністю перебудовує меню Start з нуля на WinUI 3 (компанія вже підтвердила перехід на 100% нативні застосунки), а нове перероблене меню може бути до 60% швидшим за поточну версію — з новими параметрами налаштування: зміною розміру та приховуванням секцій. Отже, суть передбачуваного плану K2 — це дорожня карта того, як Microsoft хоче розвивати Windows 11, щоб користувачі знаходили її зручною вже зараз і в найближчому майбутньому.

Джерело: Neowin