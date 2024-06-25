Міноборони назвало кількість придатних до призову через «Резерв+»

В Міністерстві оборони України заявили, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня придатних до призову один мільйон і сто тисяч.

Про це заявив в ефірі Армія TV речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін.

Конкретно йдеться про тих, хто може бути мобілізованим.

«Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони», – пояснив військовий.

За словами Лазуткіна, через «Резерв+» оновили дані 1,78 млн українців. Загалом оновили свої дані близько 2,3 млн українців.

«Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту», – зазначив речник.

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Також зазначимо, що в застосунку для обліку військовозообов’язаних «Резерв+» з’являться нові функції — можливість робити запити в інші реєстри, зворотний звʼязок з Міноборони і спрощений процес рекрутингу.