Курс на ШІ-державу: Мінцифра запустить 20+ нових послуг в "Дії" за пів року і розумного асистента

Олександр Борняков / Facebook

Україна не змінює цифровий курс, а підіймає планку. Принаймні про це в інтерв’ю SPEKA заявляє т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков. За його словами, команда ще з 2019 року вибудовує довгострокову стратегію. Головна амбіція — вивести країну до ТОП-30 економік світу за ВВП завдяки інвестиціям і розвитку технологічного бізнесу. Зараз Україна перебуває приблизно на 116-му місці, тоді як Польща вже входить до ТОП-50.





Одним з основних напрямків розвитку вважають перехід від Digital State до так званої Agentic State. Йдеться про модель, у якій державні послуги надають ШІ-агенти. Людина не заповнює складні форми й не розбирається в бюрократичних процедурах — достатньо голосового запиту. Система сама підкаже необхідні кроки та запропонує готове рішення. Цей підхід інтегрують у “Дію”, яка залишиться базовою платформою цифрової держави. Борняков наголошує, що реалізувати таку модель можуть лише країни з високою цифровою грамотністю, і Україна вже серед них.

Також т.в.о. міністра цифрової трансформації назвав інші стратегічні напрямки роботи. Серед них:

Розвиток цифрової економіки через масштабування Дія.City та підтримку технологічних галузей з експортним потенціалом.

Створення стійкого зв’язку навіть під час блекаутів шляхом розвитку мобільного та фіксованого інтернету, backbone-каналів і пілоту 5G, який уже працює у Львові та Бородянці.

Подальший розвиток оборонних технологій через кластер Brave1 з такими пріоритетними напрямками, як автономні дрони, комп’ютерний зір для виявлення й ураження цілей, координація наземних і повітряних систем через ШІ.

Легалізація крипторинку.

Крім того, вже найближчими місяцями “Дія” отримає ШІ-асистента “Дія.AI” та пакет до 20 нових послуг. Перші 5-6 сервісів можуть запустити вже скоро, повний перелік — упродовж першого півріччя. Серед них: цифровізація процедур для військовослужбовців і їхніх родин, а також навіть оформлення розлучення онлайн.





Докладніше ознайомитися з планами пана Борнякова стосовно подальшого розвитку Мінцифри та Agentic State можна на сайті SPEKA.