Мінцифри запускає безоплатний онлайн-курс із криптограмотності для українців

Мінцифри анонсувало вихід наступного освітнього серіалу на платформі «Дія.Цифрова освіта» — «Віртуальні активи». Це базовий курс із криптограмотності, покликаний навчити українців грамотно використовувати криптоактиви.

Це вже не перший такий онлайн-курс про блокчейн та криптовалюти — схожий освітній серіал виходив на платформі «Дія.Цифрова освіта» наприкінці 2020 року.

Програму нового курсу розробили експерти форсайту «Віртуальні активи 2030». Вона передбачає навчання у форматі тренажера:

100 годин теорії та практики;

робота над реальними кейсами на наявних платформах;

два формати: самостійне навчання та як факультатив у ЗВО.

“Вже кілька років команда Мінцифри активно працює над запуском ринку віртуальних активів. Наша мета — навчити українців грамотно використовувати криптоактиви. Працюючи над реальними кейсами в різних екосистемах, дізнаєтеся, що таке крипта та як нею користуватися. А головне — які можливості для бізнесу та людей це відкриває.” з офіційного опису курсу Мінцифрою

Наразі проводиться попередня реєстрація — охочі можуть заповнити онлайн-форму за цим посиланням. Курс має з’явитися на платформі «Дія.Цифрова освіта» вже у лютому. Він реалізується в колаборації з найбільшою європейською криптобіржею з України WhiteBIT, Filecoin Foundation for the Decentralized Web, а також Аtlаntіs.wоrld.

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В березні Президент Зеленський підписав ЗУ «Про віртуальні активи», який дає «зелене світло» на запуск в Україні легального ринку віртуальних активів та виведення операції з криптовалютами з тіні. Наразі Мінцифри разом з Комісією з цінних паперів та фондового ринку продовжує роботу над законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу України, яким будуть врегульовані питання оподаткування операцій з віртуальними активами. Його ухвалення є обов’язковою умовою для повноцінного запуску ринку віртуальних активів. Спочатку його планували прийняти до кінця 2022 року, але через війну процес ймовірно затягнеться.