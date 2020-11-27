Минцифра выпустила новый образовательный сериал о блокчейне, биткоине и криптовалютах, а также запускает программу поиска уязвимостей в Дія с призовым фондом 1 млн грн

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Минцифра сегодня презентовала очередной сериал для образовательной платформы цифровой грамотности «Дія. Цифрова освіта» — он посвящен блокчейну, биткоину и криптовалютам в целом. Сериал, созданный совместно с Binance, Hacken и Crystal Blockchain, уже доступен для просмотра на официальном сайте «Дія. Цифрова освіта».

Новый видеокурс в мир блокчейна и криптовалют состоит из 8 серий продолжительностью 6-12 минут, и позволяет ознакомиться с криптотерминологией и получить профессиональные советы и ответы на самые популярные вопросы по теме, включая майнинг и торговлю.

Среди экспертов, поучаствовавших в создании сериала, — Андрей Онистрат (предприниматель, банкир, коуч), Иван Паскарь (менеджер по маркетингу Binance в Украине), Кирилл Чихрадзе (директор по развитию продукта Crystal Blockchain) и Дмитрий Будорин (CEO компании Hacken).

Одновременно Минцифра анонсировала Bug Bounty марафон — «белые» хакеры получат возможность проверить мобильное приложение «Дія» на прочность — и получить за это вознаграждение. Партнером выступит платформа Bugcrowd.

Заявки начнут принимать в следующем месяце. Призовой фонд мероприятия — 1 млн грн. Награды будут распределены по категориям сложности найденных багов.

В Минцифре особо подчеркивают, что участники будут работать в специальной тестовой среде без каких-либо персональных данных пользователей.

Детали по Bug Bounty марафону обещают сообщить в ближайшее время.