Україна в трійці світових лідерів з використання криптоактивів — дослідження Chainalysis

Україна посіла 3-тю сходинку зі 146-ти у рейтингу глобального індексу використання криптоактивів у 2022 році, повідомляє Мінцифра з посиланням на дослідження аналітичної фірми Chainalysis.

Цьогоріч Chainalysis суттєво оновили методологію рейтингу Global Crypto Adoption Index. Раніше він розраховувався на основні трьох ключових показників: обсяг ринку криптовалюти на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС), обсяг операції з криптовалютами на душу населення за ПКС, та обсяг P2P — переказів на душу населення та кількість інтернет-користувачів за ПКС. Цьогоріч додали ще два показники на основі обсягу транзакцій DeFi, а також оновили інші два відповідні показники — вони включають лише транзакції, пов’язані із централізованими послугами. Інакше кажучи, аналітики виокремили децентралізовані фінанси з огляду на їхній вплив на всю екосистему Біржі, через які відбуваються транзакції, бувають централізовані (діють під наглядом регуляторів та працюють як з фіатними валютами, так і з криптовалютами) та децентралізовані (мають справу лише з криптовалютами і не регулюються державами) .Загалом в дослідженні Chainalysis взяли участь 146 країн, які оцінювались за вищезгаданими субіндесами. Автори дослідження вираховували середнє геометричне кожної країни, а потім стандартизували остаточне число за шкалою від 0 до 1. Чим ближчий остаточний результат країни до 1, тим вищий її ранг.

Лідером рейтингу криптокраїн Global Crypto Adoption Index залишається В’єтнам. На другій сходинці — Філіппіни, а замикає першу трійку Україна. Індія, яка минулого року посідала другу сходинку, опустилася на четверте місце. Також в першу п’ятірку входять США.

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В березні Президент Зеленський підписав ЗУ «Про віртуальні активи», який дає «зелене світло» на запуск в Україні легального ринку віртуальних активів та виведення операції з криптовалютами з тіні. Наразі Мінцифри разом з Комісією з цінних паперів та фондового ринку продовжує роботу над законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу України, яким будуть врегульовані питання оподаткування операцій з віртуальними активами. Його ухвалення є обов’язковою умовою для повноцінного запуску ринку віртуальних активів. Спочатку його планували прийняти до кінця 2022 року, але через війну процес ймовірно затягнеться.