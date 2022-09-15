Новини

Україна в трійці світових лідерів з використання криптоактивів — дослідження Chainalysis

Україна в трійці світових лідерів з використання криптоактивів — дослідження Chainalysis

Україна посіла 3-тю сходинку зі 146-ти у рейтингу глобального індексу використання криптоактивів у 2022 році, повідомляє Мінцифра з посиланням на дослідження аналітичної фірми Chainalysis.

Допомагаємо

На винищувач для ЗСУ вже зібрали понад 16 млн гривень — дякуємо читачам, які пожертвували 7 млн гривень

На винищувач для ЗСУ вже зібрали понад 16 млн гривень — дякуємо читачам, які пожертвували 7 млн гривень

Цьогоріч Chainalysis суттєво оновили методологію рейтингу Global Crypto Adoption Index. Раніше він розраховувався на основні трьох ключових показників: обсяг ринку криптовалюти на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС), обсяг операції з криптовалютами на душу населення за ПКС, та обсяг P2P — переказів на душу населення та кількість інтернет-користувачів за ПКС. Цьогоріч додали ще два показники на основі обсягу транзакцій DeFi, а також оновили інші два відповідні показники — вони включають лише транзакції, пов’язані із централізованими послугами. Інакше кажучи, аналітики виокремили децентралізовані фінанси з огляду на їхній вплив на всю екосистему Україна в трійці світових лідерів з використання криптоактивів — дослідження ChainalysisУкраїна в трійці світових лідерів з використання криптоактивів — дослідження ChainalysisБіржі, через які відбуваються транзакції, бувають централізовані (діють під наглядом регуляторів та працюють як з фіатними валютами, так і з криптовалютами) та децентралізовані (мають справу лише з криптовалютами і не регулюються державами) .Загалом в дослідженні Chainalysis взяли участь 146 країн, які оцінювались за вищезгаданими субіндесами. Автори дослідження вираховували середнє геометричне кожної країни, а потім стандартизували остаточне число за шкалою від 0 до 1. Чим ближчий остаточний результат країни до 1, тим вищий її ранг.

Лідером рейтингу криптокраїн Global Crypto Adoption Index залишається В’єтнам. На другій сходинці —  Філіппіни, а замикає першу трійку Україна. Індія, яка минулого року посідала другу сходинку, опустилася на четверте місце. Також в першу п’ятірку входять США.

 

Курс
Розробка на Java
Опануйте популярну мову програмування Java у зручний для вас час, та заробляйте від $1000 на початку кар’єри
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Розробка на Java
Україна в трійці світових лідерів з використання криптоактивів — дослідження Chainalysis
Перші 20 країн рейтингу глобального індексу сприйняття криптоактивів за версією Chainalysis

В березні Президент Зеленський підписав ЗУ «Про віртуальні активи», який дає «зелене світло» на запуск в Україні легального ринку віртуальних активів та виведення операції з криптовалютами з тіні. Наразі Мінцифри разом з Комісією з цінних паперів та фондового ринку продовжує роботу над законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу України, яким будуть врегульовані питання оподаткування операцій з віртуальними активами. Його ухвалення є обов’язковою умовою для повноцінного запуску ринку віртуальних активів. Спочатку його планували прийняти до кінця 2022 року, але через війну процес ймовірно затягнеться.

Зеленський легалізував криптовалюти, підписавши закон «Про віртуальні активи»


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати