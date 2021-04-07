Цифра дня: 46 351 — стільки біткоінів задекларували держслужбовці за 2020-й рік
Станом на 7 квітня 2021-го року це майже 74 мільярди гривень.
31 березня завершилася кампанія декларування майнового стану — декларації здали 791 872 посадовця, з яких 652 зареєстрували біткоіни, йдеться у доповіді OpenDataBot. Розробники відомого сервісу відкритих даних підготували декілька графіків та таблиць, які містять детальні дані про криптовалютні активи держслужбовців.
Частка біткоінів у загальному обсязі задекларованих чиновниками криптовалют найбільша та сягає 61,1%. На другій сходинці за популярністю — Ethereum (24,2%). Далі йдуть Litecoin (4,2%), ADA (2,8%), Stellar (2,8%), Monero (2,0%) та інші альткоіни.
Найбільша кількість власників задекларованих криптовалют працює у міських радах, Міністерстві оборони та Національної поліції (збіг?).
За останні чотири роки кількість посадовців, що декларують біткоіни, зросла у 26 разів. Так, у 2016-му криптовалюту задекларували 25 чиновників, у 2020-му — вже 652.
Найбільше криптовалюти записав у декларації депутат Дніпровської міської ради В’ячеслав Мішалов — 18 000 біткоінів (в еквiвалентi це бiльш нiж 1 млрд дол. США). Він також очолює рейтинг посадовців, що задекларували біткоіни два роки поспіль. Нардепи Олександр та Анатолій Урбанські вже три роки знаходяться у топі рейтинга, їх статки не змінюються — 5 328 та 4 256 біткоінів відповідно. Депутат Одеської облради Володимир Кривошея вдруге декларує 3 493 біткоіна і також не виходить з топ-п’ятірки.
До речі, криптовалюти поки не мають правового статусу в Україні, що має безліч негативних моментів. Як зазначає OpenDataBot, в теорії можна задекларувати будь-яку суму в біткоінах, не приводячи ніяких доказів її фактичного існування. Це збільшує ризик фінансових зловживань — заявлені біткоіни можуть бути в майбутньому використані для пояснення незаконних доходів. За правилами НАЗК у деклараціях криптовалюти позначають як нематеріальний актив.
Законопроєкт №3637 «Про віртуальні активи», який має легалізувати криптовалюти в Україні, пройшов перше читання наприкінці минулого року та наразі готується до другого читання. Днями загальна капіталізація ринку криптовалют вперше перевищила два трильйони доларів.
Общая капитализация рынка криптовалют впервые превысила два триллиона долларов. Это 20% общей стоимости всего добытого золота