Цифра дня: 46 351 — стільки біткоінів задекларували держслужбовці за 2020-й рік





Станом на 7 квітня 2021-го року це майже 74 мільярди гривень.

31 березня завершилася кампанія декларування майнового стану — декларації здали 791 872 посадовця, з яких 652 зареєстрували біткоіни, йдеться у доповіді OpenDataBot. Розробники відомого сервісу відкритих даних підготували декілька графіків та таблиць, які містять детальні дані про криптовалютні активи держслужбовців.

Частка біткоінів у загальному обсязі задекларованих чиновниками криптовалют найбільша та сягає 61,1%. На другій сходинці за популярністю — Ethereum (24,2%). Далі йдуть Litecoin (4,2%), ADA (2,8%), Stellar (2,8%), Monero (2,0%) та інші альткоіни.

Найбільша кількість власників задекларованих криптовалют працює у міських радах, Міністерстві оборони та Національної поліції (збіг?).

За останні чотири роки кількість посадовців, що декларують біткоіни, зросла у 26 разів. Так, у 2016-му криптовалюту задекларували 25 чиновників, у 2020-му — вже 652.

Найбільше криптовалюти записав у декларації депутат Дніпровської міської ради В’ячеслав Мішалов — 18 000 біткоінів (в еквiвалентi це бiльш нiж 1 млрд дол. США). Він також очолює рейтинг посадовців, що задекларували біткоіни два роки поспіль. Нардепи Олександр та Анатолій Урбанські вже три роки знаходяться у топі рейтинга, їх статки не змінюються — 5 328 та 4 256 біткоінів відповідно. Депутат Одеської облради Володимир Кривошея вдруге декларує 3 493 біткоіна і також не виходить з топ-п’ятірки.

До речі, криптовалюти поки не мають правового статусу в Україні, що має безліч негативних моментів. Як зазначає OpenDataBot, в теорії можна задекларувати будь-яку суму в біткоінах, не приводячи ніяких доказів її фактичного існування. Це збільшує ризик фінансових зловживань — заявлені біткоіни можуть бути в майбутньому використані для пояснення незаконних доходів. За правилами НАЗК у деклараціях криптовалюти позначають як нематеріальний актив.

Законопроєкт №3637 «Про віртуальні активи», який має легалізувати криптовалюти в Україні, пройшов перше читання наприкінці минулого року та наразі готується до другого читання. Днями загальна капіталізація ринку криптовалют вперше перевищила два трильйони доларів.