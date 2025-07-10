Модель ШІ Centaur точно моделює та передбачає поведінку людини

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Нова модель ШІ Centaur здатна доволі точно передбачати та моделювати думки та поведінку людини.

Велика мовна модель має допомогти науковцям покращити розуміння процесів людського мислення. Вона була навчена на понад 10 млн реальних рішень учасників багатьох психологічних досліджень.

Використовуючи відповідний набір даних, Centaur передбачав та моделював мислення і поведінку людей з точністю 64%. Попередні моделі могли передбачати лише окремі аспекти людської поведінки із набагато меншою точністю.

Centaur являє собою модель людського мислення на основі штучного інтелекту, навчену на наборі даних Psych-101, що включає дані 60 тис. людей, які прийняли понад 10 млн рішень у рамках 160 психологічних експериментів. За словами дослідників, це найбільша у світі база даних про людську поведінку.

«По суті, ми показуємо моделі повну стенограму психологічного експерименту з учасником — усе, що йому говорили, що він бачив і що робив», — пояснює провідний автор дослідження, науковий співробітник Інституту Гельмгольця з дослідження ШІ у Німеччині, Марсель Бінц.

Науковці давали моделі ШІ передбачати, який вибір робитимуть учасники експерименту у тій чи іншій ситуації. Якщо Centaur не вдавалось передбачити поведінку когось з учасників експерименту, дослідники корегували алгоритми моделі. Науковці корегували ШІ до тих пір, поки він не почав стабільно робити вірні прогнози.

За результатами тестування кількох усталених моделей ШІ, що описують людське мислення, Centaur у кожному випадку робив більш точні описи та прогнози. У заяві Асоціації німецьких дослідницьких центрів імені Гельмгольця зазначається, що ця модель ШІ особлива тим, що здатна передбачати поведінку людини в умовах, з якими не стикалась під час навчання. Centaur здатен адаптуватись до ситуацій, що змінюються та прогнозувати реакції людини.

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«Ми створили інструмент, який дозволяє нам передбачати поведінку людини в будь-якій ситуації, описаній природною мовою, – свого роду віртуальну лабораторію», — підкреслив Марсель Бінц.

Німецький науковець та його колеги планують продовжити вдосконалення моделі ШІ Centaur і сподіваються розширити базу даних Psych-101, додавши до неї інформацію про демографію та інші психологічні набори даних, включно із параметрами віку, статі, соціально-економічного статусу та рисами особистості з метою розширення можливостей для навчання Centaur. Вони очікують, що ШІ зможе прогнозувати поведінку людини на основі індивідуальних рис.

Наступною метою науковців є перетворити Centaur на аналог людського мозку, щоб виявити, чи корелюють між собою відповідні закономірності, що спостерігаються під час обробки даних ШІ, з реальною поведінкою людей. Таким чином дослідники хочуть отримати відповідь, як саме людський мозок обробляє інформацію і чим, наприклад, відрізняється прийняття рішень здоровими людьми від рішень людей з психічними розладами.

За словами Брендена Лейка з Нью-Йоркського університету, що не брав участі у дослідженні, німецькі науковці за фактом створили модель, схожу на велику чорну скриньку, яка із високою точністю передбачає поведінку людини. Науковець підкреслив, що наразі залишається незрозуміло, чи насправді Centaur передбачає поведінку людей, або ж просто відтворює базові когнітивні процеси.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Nature

Джерело: LiveScience