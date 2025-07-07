Новини Тиждень ШІ 07.07.2025 о 15:54 comment views icon

Світ навпаки: робот з ШІ пише листи вручну, а люди розучилися

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Андрій Русанов

Автор сайту

Світ навпаки: робот з ШІ пише листи вручну, а люди розучилися
Фото: Handwrytten
Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

Ймовірно, прогрес пішов кудись не туди, якщо люди втратили навички створення рукописного тексту, а робот з ШІ навчився це робити. Handwrytten пропонує саме таку послугу.

Урочисті листи, подяки та поздоровлення здаються солідними, коли написані вручну, щобільше, каліграфічним почерком. Але люди стрімко втрачають цю навичку — щось писати вручну на папері потрібно вкрай нечасто. Добре, що роботи вже навчилися виконувати цю роботу, а ШІ навіть допоможе створити текст.

«У переважній більшості випадків ви ніколи б не подумали, що це написано машиною», — каже Девід Вакс, засновник та CEO Handwrytten.

Вакс створив компанію у 2014 році. Одною з думок засновника, котрий полишив роботу в іншій компанії, була автоматизація написання прощальних листів співробітникам та клієнтам — він вважає, що такі повідомлення вагоміші, ніж звичайні електронні.

Зараз Handwrytten використовує можливості сучасних технологій. Головне завдання — виводити гарні, але не ідеальні літери. Під час написання роботи варіюють форму літер, поєднальні елементи, міжрядковий інтервал та поля.

Наразі відпрацьовано близько 30 стилів, а компанія відсилає клієнтам або безпосередньо одержувачам 20 тис. «рукописних» листів на день. Переважно клієнтами є підприємства, але частка індивідуальних замовників може сягати до 30%.

Нововведенням останнього часу стала можливість для замовників формувати весь текст або його частину за допомогою штучного інтелекту. Іронія в тому, що «рукописні» повідомлення більшість сприймає як природні, на відміну від електронних — в них люди вбачають «творчість» ШІ. За словами Вакса, минулого року продажі зросли приблизно на 30%.

«Нашим гаслом завжди було «Ваші слова ручкою та чорнилом», але зараз половина — це не ваші слова, а ChatGPT», — каже він.

Підприємець погоджується з критикою, яка вказує, що «рукописи» робота не мають індивідуальності почерку конкретної людини. Але він зазначає, що послуга іноді просто рятує ситуацію. У конкретних випадках замовників «вибір — або рукописний лист, або нічого».

З рештою, магія працює. Девід Вакс каже: «Моя дружина отримуватиме «наші» листи від своїх друзів, і дивуватиметься, який в них гарний почерк». Що ж до індивідуальності, ймовірно, технологія штучного інтелекту у майбутньому зможе розв’язати й цю проблему, відтворюючи почерк замовника (якщо він, звісно, є).

Джерело: Business Insider

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

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