Монітор Corsair Xeneon Flex OLED плавно вигинається вручну до кривизни 800R

Навіщо обирати між пласким та вигнутим монітором, коли можна використовувати обидва? У моделі Xeneon Flex OLED від Corsair з діагоналлю 45” використовується гнучка панель, яка може бути пласкою або визгинатися до 800R.

Плаский дисплей можна використовувати для роботи, згинаючи поверхню коли порібно зануритися у світ ігор, або придумати власний зручний сценарій використання. Можна регулювати кривизну, а також вигнути лише одну сторону, якщо це для чогось знадобиться. Вигинання здійснюється вручну – можливо, в якихось майбутніх моделях з’явиться механічне регулювання.

У моніторі використано панель W-OLED від LG Display. Великий екран із співвідношенням сторін 21:9 дозволить розмістити безліч вікон або зануритися в єдиний ігровий простір. Його роздільна здатність дорівнює 3440 x 1440 пікселів. Частота оновлення 240 Гц у поєднанні з підтримкою технологій NVIDIA G-Sync та AMD FreeSync забезпечує швидкість, плавність та реалістичність в іграх.

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Екран з матовим покриттям дає максимальну яскравість 1000 нит. Коефіцієнт контрастності дорівнює 1350000:1 – в OLED вимикаються пікселі, що не використовуються. Час відгуку 0,03 мс та час увімкнення/вимкнення пікселя 0,01 мс також порадують геймерів.

Corsair впровадила складну систему запобігання вигоранню. Компанія пропонує трирічну гарантію як на вигорілі, так на і биті пікселі.

Як би привабливо все це не звучало, Corsair Xeneon Flex OLED ще не має остаточного набору специфікацій, дати випуску чи ціни. Фінальна інформація буде доступною пізніше цього року. Оцінити монітор наживо можна на виставці Gamescom 2022, яка проходить з 23 по 28 серпня в Кельні.

Джерело: XDA