Dune: Awakening, Dead Island 2, Moonbreaker та Under the Waves — Найкращі ігри та трейлери з відкриття Gamescom 2022

В рамках заходу Opening Night Live (відкриття виставки Gamescom 2022) протягом двох годин проводились анонси та демонструвалися трейлери ігор. Розглянемо найцікавіші проєкти серед них.

Everywhere

Everywhere – це гра з відкритим світом, в якій гравці можуть створювати свої власні історії та розвивати свій власний всесвіт.

Dune: Awakening

Dune: Awakening – це MMO-виживач із відкритим світом. У трейлері людина, схожа на постарілого Пола Атрейдеса, декламує знамениту промову «Страх вбиває розум». Зацікавлені гравці вже можуть записатися на бета-тест, але терміни його проведення поки що не називаються.

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Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy – це рольова гра з відкритим світом. Її події розгортаються у всесвіті Гаррі Поттера. Проте дії відбуваються у 1800-х роках, задовго до подій фільмів та романів. Вона розповість про студентів Гоґвортсу, які вивчають магію. Гравець зможе обрати свій факультет у Гоґвортсі та відвідувати заняття у школі чарівництва та магії, а також дослідити відкритий світ.

Under the Waves

Under the Waves – це оповідальна пригодницька гра у підводному світі. Вона розповідає про водолаза Стена, який намагається подолати наслідки втрати.

Goat Simulator 3

Нова порція веселих пригод козла, що полюбився багатьом, виходить 17 листопада на Xbox, PlayStation та ПК. Підтримується локальний або онлайн кооперативний режим для чотирьох гравців.

High on Life

High on Life – це науково-фантастичний шутер від Джастіна Ройланда, творця «Ріка та Морті», але цього разу без Ріка та Морті. Головному герою належить рятувати людство від наркокартелю прибульців.

Moonbreaker

Moonbreaker є покроковою настільною стратегічною грою в реальному часі з елементами одиночної гри, змагального багатокористувацького режиму, кооперативного багатокористувацького режиму й елементів рогалика. Гра виходить у ранньому доступі у Steam з 29 вересня.

Dead Island 2

Dead Island 2 знаходиться на етапі розробки ще з 2014 року і кілька разів переходила з рук до рук різних студій. Її події розгортаються у переповненому зомбі Лос-Анджелесі, гравцям обіцяють «кривавий досвід від першої особи», що показано в трейлерах.

Dead Island 2 стане першою грою, в якій використовуватиметься нова технологія Alexa Voice Control. Гра виходить 3 лютого 2023 року на Xbox, PlayStation та ПК.

Джерело: The Verge