monobank відкрив всім ФОП валютні картки для «витрат на відрядження» — це дозволяє обходити обмеження НБУ (але тільки за кордоном)

monobank відкрив всім своїм клієнтам-ФОП валютні картки для витрат на відрядження — завдяки цьому операції проходять у валюті рахунку або за картковими курсами, які кращі за прямий продаж валюти ФОПами у застосунку. Нову можливість анонсував співзасновник Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

Карта доступна на екрані валютного рахунку ФОП. Клієнти за кордоном можуть розраховуватися за товари/послуги та знімати готівку прямо зі свого рахунку ФОП за вигіднішим курсом, ніж за прямого продажу через застосунок.

Правда, лазівка працює лише для тих, хто зараз знаходиться за кордоном, а таких, якщо орієнтуватися на квітневу статистику, немало.

«Якщо ви знаходитесь за кордоном, то зможете витрачати свої кошти на витрати на відрядження прямо з рахунку ФОП через Apple/Google Pay або знімати готівку» Олег Гороховський український бізнесмен та співзасновник monobank

По суті, monobank знайшов спосіб обійти обмеження НБУ, які зобов’язують продавати валюту за встановленим регулятором курсом. Ми розповідали про суперечливу валютну політику «подвійного курсу» та невдоволення нею IT-індустрії наприкінці травня. З того часу вже минув місяць, але регулятор поки на поступки не пішов.

Залишається нагадати, що продаж банками безготівкової валюти клієнтам-фізичним особам і досі заборонений, крім деяких винятків.