Monobank запустив міжнародну доставку карток у 180+ країн, «ПриватБанк» теж обіцяє таку можливість — згодом

Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, банк запускає міжнародне доставлення своїх фізичних карток. Отримати пластикову карту можна у понад 180 країнах світу. Раніше банк здійснював доставлення лише до країн Європи.

Клієнти банку, які перебувають в інших країнах та потребують фізичну пластикову картку, зможуть замовити послугу доставлення. Також скористатися цією можливістю можуть українці, які перебувають за кордоном та хочуть стати клієнтами monobank. Така можливість наразі доступна лише для резидентів України. Замовити міжнародне доставлення картки можна в меню оформлення фізичної картки.

«Наскільки мені відомо, це перша технологічна реалізація міжнародної доставки карток клієнтам серед українських банків», ─ заявляє Олег Гороховський.

Державний «ПриватБанк» також запускає доставлення своїх карток, але поки що не до інших країн, а до відділень та поштоматів «Нової пошти». Клієнти банку, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили цифрову картку через «Приват24», можуть отримати фізичну картку з доставленням через «Нову пошту». До кінця 2023 року така послуга буде безплатною. Незабаром «ПриватБанк» планує також реалізувати можливість замовлення доставлення карток для клієнтів, які через війну чи інші причини знаходяться за кордоном.

Ще одна новина від monobank ─ запуск спільних карт mono–АТБ. Зазначається, що при оплаті цією карткою в мережі магазинів АТБ клієнти monobank на додачу до звичного кешбеку в категорії «Продукти» також отримають автоматичні знижки до 45% на сотні товарів.

В застосунку вже можна безплатно оформити віртуальну карту mono–АТБ. Також з наступного тижня з’явиться можливість придбати фізичну картку в касах супермаркетів АТБ. Ціна картки заявлена на рівні 50 грн, але після активації вони повернуться на баланс картки.