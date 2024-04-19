Моноблок ASUS A3402WVA з процесорами Intel Core Series 1 та 23,8-дюймовим IPS дисплеєм продається в Україні за ціною від 26 тис. грн

ASUS повідомила про початок продажу в Україні моноблочного комп’ютера ASUS A3402WVA. Цей пристрій працює на основі процесорів Intel нової лінійки Core Series 1 (Raptor Lake-U Refresh).

Моноблок ASUS A3402WVA отримав 23,8-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю Full HD (1920×1080 пікселів), частотою оновлення 100 Гц і матовим покриттям. Панель забезпечує охоплення 100% колірної гами sRGB. Також дисплей отримав сертифікацію TÜV Rheinland.

Конфігурація системи включає один з процесорів Intel Raptor Lake-U Refresh: Core 3 100U, Core 5 120U або Core 7 150U. Також доступно до 16 ГБ оперативної пам’яті DDR5 5200 МГц та твердотілий накопичувач PCIe 4.0 місткістю 1 ТБ. Графічне рішення – інтегроване в процесор.

Пристрій має модулі бездротового зв’язку Wi-Fi 6/6E (802.11ax) та Bluetooth 5.3. В системі також доступні вебкамера HD (720p) із захисною шторкою, мікрофон, два динаміки потужністю 3 Вт, вхід HDMI 1.4, вихід HDMI 1.4, 3 роз’єми USB 3.2 Type-A Gen1, 2 роз’єми USB 2.0, 1 роз’єм USB 3.2 Type-C Gen 1, мережевий роз’єм RJ45 LAN, картридер 2-в-1 (SD/MMC) та комбінований аудіороз’єм 3,5 мм. Пристрій має розміри 53,9×42,3×1,5~16,5 см та вагу 5,4 кг. Моноблок може постачатися без ОС або із встановленою Windows 11. Опціонально в комплект постачання можуть входити дротова клавіатура та дротова мишка.

Моноблочні комп’ютери ASUS A3402WVA вже доступні в Україні за рекомендованою ціною від 25 999 грн.