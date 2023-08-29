Новини Ігри 29.08.2023 о 17:21

Mortal Kombat 1 — live-action трейлер з Дейвом Батістою

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Вадим Карпусь

Автор новин

Warner Bros. та NetherRealm Studios підготували новий трейлер майбутньої гри Mortal Kombat 1. Цього разу замість демонстрації геймплейних битв із жорстокими сценами фаталіті автори вирішили показати у кадрі живих людей. Головна роль у відео відведена акторові Дейву Батіста.

У трейлері головний герой мотивує оточуючих взяти участь у смертельній битві, принагідно пробуджуючи в них приховані надздібності. Згодом дедалі більше людей піддаються його заклику. Сам Дейв Батіста, судячи з крижаних рук, є шанувальником Саб-Зіро.

Нагадаємо, гра Mortal Kombat 1 вже доступна для попереднього замовлення, а її реліз заплановано на 19 вересня. Перезапуск відомої серії файтингів вийде на платформах ПК (Steam та EGS), PS5, Xbox Series та Switch.

Усі показані (на цю мить) фаталіті з Mortal Kombat 1 — в одному відео

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