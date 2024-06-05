Можуть відстежити кожного? Через IP на порталі «Дія» НАБУ знайшло місцеперебування підозрюваного

Правоохоронці можуть знайти місцеперебування українців за допомогою Єдиного порталу державних послуг «Дія». Як повідомляє «Телеграф», це випливає з тексту ухвали Вищого антикорупційного суду щодо справи групи під керівництвом колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Під час розгляду справи НАБУ надало суду дані щодо відстеження місцеперебування одного організаторів схеми виведення понад 2 млрд грн з Одеського припортового заводу, Андрія Гмиріна (ОСОБА_6). Вдалося встановити, що у 2022-2023 роках він звертався до Консульства України в Дубаї для отримання копій та виготовлення документів, зокрема, закордонних паспортів своїм дітям та собі.

«IP-адреси, які використовувались Гмиріним для входу у систему «Дія», розташовані в Об`єднаних Арабських Еміратах, Австрії, Італії, Мальдівах та Туреччині, що підтверджується матеріалами справи» — йдеться у рішенні суду.

Ймовірно, інформація була отримана від «Дії» в рамках кримінального провадження за рішенням суд. Гмирін є підозрюваним, оголошеним у розшук.

Цікавим є факт, що через «Дію» можна дізнатися місцеперебування громадян України. Актуальності це набуває через оновлення даних для військового обліку, яке триває, та кримінальної відповідальності за систематичне ухиляння від військового обліку та мобілізації.

«Дія» не відстежує місцезнаходження користувачів. «Дія» не має власної бази даних та не зберігає інформацію про користувачів, а лише відображає дані, які вже зберігаються у державних реєстрах», — прокоментувала цю інформацію представниця Мінцифри сайту dev.ua.

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