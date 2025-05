Мишка Pulsar Feinmann отримала вентилятор Noctua для долоні

Продавці геймерських аксесуарів періодично створюють нові пристрої, а інколи у них виходять дуже незвичайні рішення. Одне з них — мишка з вбудованим вентилятором, яка буквально допоможе вам охолонути під час гарячих ігрових баталій. Такий експериментальний пристрій представила компанія Pulsar у співпраці з відомим виробником вентиляторів Noctua.

Pulsar Feinmann — це вже знайома модель легкої миші для кіберспорту, але тепер вона отримала цікаве оновлення. Усередині корпуса встановили вентилятор Noctua розмірами 4х4 см, який обдуває вашу долоню під час гри. Це не просто прикольний ґаджет — таке рішення стане порятунком для гравців, у яких часто пітніють руки, що ускладнює контроль миші у вирішальні моменти матчів.

We’re thrilled to unveil our latest collaboration with Noctua — the Feinmann, now equipped with a 4x4cm Noctua fan inside.@Noctua_at Renowned for their exceptional cooling performance and ultra-quiet operation, Noctua sets the gold standard in thermal engineering.

Now, your… pic.twitter.com/mgK5zfJvSt

— Pulsar Gaming Gears (@PulsarGears) May 20, 2025