Мишка Pulsar Feinmann отримала вентилятор Noctua для долоні

Pulsar Feinmann із вентилятором Noctua / Pulsar

Продавці геймерських аксесуарів періодично створюють нові пристрої, а інколи у них виходять дуже незвичайні рішення. Одне з них — мишка з вбудованим вентилятором, яка буквально допоможе вам охолонути під час гарячих ігрових баталій. Такий експериментальний пристрій представила компанія Pulsar у співпраці з відомим виробником вентиляторів Noctua.

Pulsar Feinmann — це вже знайома модель легкої миші для кіберспорту, але тепер вона отримала цікаве оновлення. Усередині корпуса встановили вентилятор Noctua розмірами 4х4 см, який обдуває вашу долоню під час гри. Це не просто прикольний ґаджет — таке рішення стане порятунком для гравців, у яких часто пітніють руки, що ускладнює контроль миші у вирішальні моменти матчів.

We’re thrilled to unveil our latest collaboration with Noctua — the Feinmann, now equipped with a 4x4cm Noctua fan inside.@Noctua_at Renowned for their exceptional cooling performance and ultra-quiet operation, Noctua sets the gold standard in thermal engineering. Now, your… pic.twitter.com/mgK5zfJvSt — Pulsar Gaming Gears (@PulsarGears) May 20, 2025

Раніше схожі експерименти вже траплялися, але саме ця миша вперше використовує фірмові вентилятори Noctua — тихі, ефективні та впізнавані за коричнево-бежевим кольором. Вентилятор ідеально вписався в корпус Feinmann, адже він має велику перфоровану поверхню, що й без того робить мишку дуже легкою. Так, мишка не підніме вас одразу до рангу Radiant у Valorant, але сухі руки точно не завадять.

Нова Pulsar Feinmann – це мишка для кіберспорту, тому тут серйозні характеристики: сенсор із роздільною здатністю до 32 000 DPI, частота опитування — 8000 Гц. Через додатковий вентилятор вага збільшилася до 65 грамів, а автономність становить близько 10–11 годин. Поки що це прототип, який показали на виставці Computex 2025, але очікується, що пристрій вийде на ринок до кінця року.

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Стандартна версія Feinmann коштує $179,95, тож модель із вентилятором, швидше за все, буде ще дорожчою. Але для тих, хто полює не тільки за перемогами, а й за комфортом — це може стати мишею мрії.

Джерело: engadget