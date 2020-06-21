Valorant: старая песня на новый лад





Riot Games, создатели League of Legends, решили наконец-то отвлечься от Рунтерры и выпустить что-то принципиально новое. Или, чтобы быть точнее, что-то принципиально новое для самой студии, поскольку откуда растут уши нового проекта Riot, видно невооруженным взглядом.

Valorant Жанр Tactical Multiplayer FPS

Платформы Windows

Разработчик Riot Games

Издатель Riot Games

Официальный сайт

Valorant выглядит, звучит и играется в точности как Counter-Strike, вот только на смену спецназу и террористам пришли герои а-ля Overwatch и Paladins, со своими уникальными навыками и обязательными ультимативными способностями. Союз идей получился странный, но на удивление затягивающий.

Контента в игре на текущий момент не так и много по меркам 2020 г. — 4 карты, 11 агентов, 17 видов оружия и две вариации одного и того же игрового режима с установкой бомбы. Скудновато, будем откровенны, а учитывая более чем скромные возможности графического движка игры (назвать картинку иначе как стерильной у меня язык не поворачивается), сперва становится непонятно, откуда столько шума и как вообще Valorant может оказаться конкурентоспособным на непростом рынке соревновательных командных шутеров. Ответ, как ни странно, предельно лаконичен — несмотря на то что Valorant целиком и полностью представляет из себя компиляцию чужих идей, игру вытягивает реализация и отполированные до блеска игровые механики.

Основная идея проста — игроки разделены на две команды по пять человек, атакующая сторона для победы должна заминировать одну из точек на карте или уничтожить защитников, а те, в свою очередь, должны зачистить нападающих или обезвредить взрывное устройство. В процессе команды зарабатывают деньги для покупки брони, оружия и способностей в перерывах между раундами. TTK (время до убийства) минимально, все купленное вооружение теряется после смерти и тактика обычно сводится к попыткам предугадать позиции противника и к удержанию узких проходов, коридоров и дверных проемов. Spray and pray, в отличие от многих других игр, не работает, точность стрельбы на бегу минимальна, полагаться приходится на попадания в голову и стрельбу короткими очередями, желательно из положения сидя, а вычислять противника нужно по засветам от партнеров по команде и звукам шагов. История стара как мир, даже старые добрые забеги с ножами присутствуют, но вторичностью тут и не пахнет, в первую очередь благодаря уникальным навыкам агентов.

Тут нужно лишний раз отметить, что, в отличие от тех же Overwatch и Paladins, Valorant — это в первую очередь игра про пушки, а не про супергероев, так что особые навыки здесь выступают в роли вспомогательного фактора, плюс в игре отсутствуют агенты, которых нужно выбирать в команду в обязательном порядке. Кроме Sage. Всегда берите Sage, если ее не выбрал кто-то из напарников. Всегда, серьезно. Она единственный лекарь в игре, ее “ульта” воскрешает павших агентов, стены запирают проходы и позволяют подсадить напарника повыше, а замедляющие лужи творят чудеса в узких коридорах. Берите Sage, пока ее не понерфили.

Все остальные персонажи по архетипам делятся на инициаторов, разведчиков и контроллеров и в той или иной мере являются взаимозаменяемыми. Дело в том, что чуть ли не половину персональных навыков у агентов представляют модификации дымовых или оглушающих гранат, отличающихся по способу размещения, продолжительности действия и дополнительным эффектам: Viper, к примеру, бросает гранату с ядовитым газом, которую можно активировать в нужный момент и подобрать для повторного использования, Omen при размещении своего аналога дымовых гранат игнорирует стены, но его покров тьмы не снижает видимость внутри зоны действия эффекта, Jett использует обычные дымовые гранаты с короткой продолжительностью действия, но умеет изменять траекторию броска и так далее. Остальные навыки это атаки по площади (огненные лужи, замедляющие лужи, ядовитые и огненные стены, идею вы поняли), разведка местности (Cypher со своими камерами, Sova с разведывательными стрелами и дроном) и совсем уж уникальные средства, доступные отдельным персонажам — растяжки, кластерные гранаты, энергетические поля. Действительно неповторимыми получились ультимативные способности, которые, тем не менее, сами по себе вряд ли смогут обеспечить вам победу в раунде, да и механика их применения такова, что спамить ими бесконечно, как в том же Overwatch, попросту не выйдет, поскольку они привязаны не к кулдауну, а к очкам, зарабатывает которые персонаж за убийства, смерти и при подборе специальных сфер, специально расположенных в хорошо простреливаемых местах. Собрали семь очков — можете использовать “ульту”.

Сбалансирован Valorant так, что победить без использования навыков вполне реально, но никакие магические шарики или огненные стены не помогут, если вы не выучили карту наизусть и не научились чувствовать оружие, все-таки это в первую очередь тактический командный шутер, в котором очень многое зависит как от персональных навыков, так и от слаженной командной работы. И вот тут начинаются нюансы. Так, пришедшие из CS:GO игроки и участники бета-теста чувствуют себя в Valorant как в своей тарелке, в то время как остальным приходится потратить достаточно много времени на обучение. Вскоре после релиза Riot Games даже вынуждены были отключить рейтинговые игры, чтобы дать новичкам возможность набраться опыта, хотя сложно сказать, что такой подход помог как-то решить проблему — за последние две недели матчи, в которых участвовали бы равные по силам команды, я могу пересчитать по пальцам. Сейчас игра обычно идет со значительным перевесом одной из сторон, и это серьезно портит удовольствие, даже если ты побеждаешь, а уж если ты оказываешься в составе откровенно более слабой команды, то матч, длящийся до 13 побед, и вовсе превращается в пытку. Ситуацию усугубляют умышленные и неумышленные AFK игроков — даже если вы играете неполной командой, игра, увы, не позволяет завершить матч раньше срока, остается терпеть или получать пенальти за выход из матча.

Еще хотелось бы похвалить сетевой код игры и серверы, на которые в Riot явно не поскупились, в Valorant один из самых низких пингов, который мне доводилось видеть в шутерах, хотя и тут нужна оговорка — игроков периодически выбрасывает из матчей при отсутствии видимых проблем на клиентской стороне. Впрочем, это не самый плохой старт для подобного рода игр на моей памяти.

Что бросается в глаза на фоне других командных FPS c ростером героев, так это практически полное отсутствие проработки игрового мира и сюжета. Совершенно непонятно, ни кто эти ребята в разноцветных костюмах, ни почему они сражаются, ни почему окружение выглядит так, как оно выглядит. Очевидно, сюжет до поры до времени был оставлен за кадром, поскольку разработчики решили сконцентрироваться на игровом процессе. Кого-то такой подход может расстроить, но лично я считаю, что проработанные игровые механики для такого рода игр все-таки важнее сюжетных поворотов. Отрендерить ролики и нарисовать несколько комиксов в Riot всегда успеют, главное, чтобы вокруг игры сформировалось комьюнити, которому все это будет интересно.

А вот к чему у меня возникают вопросы, так это к здешней системе монетизации. И если не самую быструю скорость открытия новых агентов еще можно терпеть (все-таки для того, чтобы изучить нюансы каждого из них, требуется довольно много времени), то с косметикой для пушек откровенно беда, поскольку их базовые скины без преувеличения отвратительны. Серьезно, если бы была награда за самый безликий и безыдейный дизайн оружия в шутерах, Valorant получил бы ее с огромным отрывом от конкурентов. Навскидку отличить друг от друга однообразные черные стволы иногда бывает довольно проблематично, так что порой ты подбираешь с убитого противника то же оружие, которое было у тебя самого. Разработчики слишком откровенно подталкивают игроков покупать косметику за реальные деньги, поскольку иначе ее раздобыть не выйдет — по одному скину для пистолетов за контракты агентов и еще один по завершении бесплатной части боевого пропуска это, конечно, смешно. К слову, о пропуске — разумеется, купив его, игрок получает доступ к целому вороху скинов, спреев, карточек профиля и брелокам для оружия, только вот купить ровно 1000 Valorant points (столько стоит пропуск) в нашем регионе нельзя, так что доступ к косметике этого сезона обойдется игрокам от 240 до 320 гривен, в зависимости от выбранного пакета очков. Не будь базовые скины оружия такими пресными, вопросов к монетизации бы не возникало, модель-то не нова для free-to-play игр, но, увы.

К другим минусам игры можно отнести игровое меню — в Valorant практически невозможно с первого раза разобраться как переключать контракты агентов, где посмотреть полученные награды, что вы уже открыли и для какого оружия, какая-либо фильтрация косметики тоже отсутствует, надеемся, временно.

Отдельная тема для разговора — комьюнити игры. До того, как образчиком токсичности стала Dota 2, корона первенства в этом плане принадлежала Counter-Strike и, учитывая схожесть механик, часть токсичных игроков перекочевала и в Valorant, так что легко уязвимым начинающим игрокам я не завидую.

С другой стороны, если в главные минусы игры можно записать навязчивую монетизацию скинов для оружия, то Riot Games, наверное, что-то делает правильно, не находите? Valorant оказалась неожиданно приятным сюрпризом и, что самое занятное, будучи миксом идей из GS:GO и Overwatch, она не будет с ними конкурировать напрямую, а просто предложит новую площадку как для поклонников pixel-perfect тактических шутеров, так и для любителей развеселого командного рубилова с фантастическими элементами. И это здорово.