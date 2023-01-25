Mythical Games купила українську ігрову блокчейн-компанію DMarket, яку оцінюють у $70-$100 млн

25 січня 2023 року американський ігровий стартап Mythical Games повідомив про купівлю української компанії DMarket, який спеціалізується на торгівлі предметами з комп’ютерних ігор. Для покупця це вже третє поглинання за останній рік.

Сума угоди не називається. Проте співзасновник DMarket Влад Панченко повідомив, що компанія «задоволена умовами, які отримала». За оцінками AIN, вартість DMarket може складати $70-$100 млн.

Також повідомляється, що київський офіс DMarket стане частиною підрозділу Mythical East, а співзасновники української компанії Влад Панченко та Тамара Сланова доєднаються до керівництва Mythical і працюватимуть над технологіями маркетплейсів для геймінгу.

Компанія Mythical Games внаслідок цієї угоди оголосила про запуск ігрового маркетплейса Mythical Marketplace 2.0. Він побудований на новому Layer 1 EVM-блокчейні й працює із власними токенами компанії MYTH. Marketplace 2.0 забезпечує можливість p2p-транзакцій та можливостей для геймерів брати участь в ігровій економіці. Внаслідок угоди з DMarket компанія матиме другий за обсягом процесинг цифрових активів на блокчейні (після Ethereum Mainnet).

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DMarket також під’єднала Mythical Chain до свого наявного маркетплейса, який продовжить роботу поза межами Mythical Marketplace. Продажі як і раніше відбуватимуться в USD, проте усі транзакції фіксуватимуться у блокчейні Mythical Chain.

Джерело: AIN