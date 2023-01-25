Блокчейн

Mythical Games купила українську ігрову блокчейн-компанію DMarket, яку оцінюють у $70-$100 млн

Mythical Games купила українську ігрову блокчейн-компанію DMarket, яку оцінюють у $70-$100 млн

25 січня 2023 року американський ігровий стартап Mythical Games повідомив про купівлю української компанії DMarket, який спеціалізується на торгівлі предметами з комп’ютерних ігор. Для покупця це вже третє поглинання за останній рік.

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Сума угоди не називається. Проте співзасновник DMarket Влад Панченко повідомив, що компанія «задоволена умовами, які отримала». За оцінками AIN, вартість DMarket може складати $70-$100 млн.

Також повідомляється, що київський офіс DMarket стане частиною підрозділу Mythical East, а співзасновники української компанії Влад Панченко та Тамара Сланова доєднаються до керівництва Mythical і працюватимуть над технологіями маркетплейсів для геймінгу.

Компанія Mythical Games внаслідок цієї угоди оголосила про запуск ігрового маркетплейса Mythical Marketplace 2.0. Він побудований на новому Layer 1 EVM-блокчейні й працює із власними токенами компанії MYTH. Marketplace 2.0 забезпечує можливість p2p-транзакцій та можливостей для геймерів брати участь в ігровій економіці. Внаслідок угоди з DMarket компанія матиме другий за обсягом процесинг цифрових активів на блокчейні (після Ethereum Mainnet).

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DMarket також під’єднала Mythical Chain до свого наявного маркетплейса, який продовжить роботу поза межами Mythical Marketplace. Продажі як і раніше відбуватимуться в USD, проте усі транзакції фіксуватимуться у блокчейні Mythical Chain.

Джерело: AIN


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