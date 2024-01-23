Новини Military Tech 23.01.2024 о 11:45 comment views icon

«Найкращий танк НАТО»: прототип британського Challenger 3 на фото. Має стати на озброєння в 2027-му

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

«Найкращий танк НАТО»: прототип британського Challenger 3 на фото. Має стати на озброєння в 2027-му

Партнер розділу Military Tech?

Спільне німецько-британське підприємство Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) оприлюднило зображення першого прототипу основного бойового танка (ОБТ) британської армії Challenger 3 після завершення будівництва нової машини на заводі в Телфорді, Англія.

Перші публічні зображення прототипу були оприлюднені на міжнародній конференції IQPC з бронетехніки в Лондоні, а випробування очікуються незабаром. Загалом заплановано 18 місяців випробувань на полігонах у Великій Британії та Німеччині. Буде розроблено вісім прототипів.

111

Програма Challenger 3 націлена на створення найкращого танка в НАТО … і побудує цифровий основний бойовий танк з мережевою підтримкою, який надасть солдату кардинально нові можливості й забезпечить стримування 21 століття аж до моменту зняття з озброєння [запланованого на 2040 рік]. Перший прототип … розпочне випробування найближчими тижнями.

— Рорі Брін, директор з питань стратегії й майбутнього бізнесу RBSL.

Елементи, встановлені на прототипі призначені для інтеграції на 148 серійних танках в рамках ширшої програми Challenger 3 вартістю 800 мільйонів фунтів стерлінгів, включають 120-мм гладкоствольну гармату Rheinmetall, цифрову башту, приціли для денного і нічного наведення, систему активного захисту Rafael’s Trophy і модульну систему броні. Покращення мобільності також включає впровадження гідрогазової підвіски третього покоління та більш потужного двигуна.

RBSL може виробляти нові машини з нуля, якщо Міністерство оборони Великої Британії надасть відповідне замовлення. Наразі компанія має контракт лише на модернізацію Challenger 2, передає Breaking Defence.

Справність і оперативна готовність парку Challenger 2 британської армії викликає суперечки в політичних колах Великої Британії і є актуальнішою, ніж будь-коли, після того, як Велика Британія зобов’язалася передати основні бойові танки Україні у 2023 році.

Як раніше повідомляв Breaking Defense, генерал-лейтенант Роберт Макгоуен, начальник штабу оборони Великої Британії з питань фінансового та військового потенціалу, заперечив, що рішення Лондона передати Києву 14 старих машин скоротило «операційні активи» британської армії в частині основних бойових танків майже на третину.

Початкова оперативна спроможність Challenger 3 запланована на 2027 рік.

Партнер розділу Military Tech?

Brave Inventors - національна платформа винахідників та винаходів воєнного часу. Тут можна розмістити свої військові винаходи, розповісти про розробки та прототипи, знайти необхідне фінансування чи ментора, а також отримати більше можливостей для співпраці з виробниками, підприємствами та бізнесами. Підтримати винаходи можна за посиланням.

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Ракетна система та дистанційне керування для кулемета. Які розробки для армії фінансують волонтери
Безплатний ремонт бойових пташок для ЗСУ. Як ми повернули 63 дрони на авдіївський напрямок
Відновлюють авто для ЗСУ. Як волонтери об’єдналися з майстрами СТО і повертають «убиту» техніку до життя

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати