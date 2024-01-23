«Найкращий танк НАТО»: прототип британського Challenger 3 на фото. Має стати на озброєння в 2027-му

Спільне німецько-британське підприємство Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) оприлюднило зображення першого прототипу основного бойового танка (ОБТ) британської армії Challenger 3 після завершення будівництва нової машини на заводі в Телфорді, Англія.

Перші публічні зображення прототипу були оприлюднені на міжнародній конференції IQPC з бронетехніки в Лондоні, а випробування очікуються незабаром. Загалом заплановано 18 місяців випробувань на полігонах у Великій Британії та Німеччині. Буде розроблено вісім прототипів.

Програма Challenger 3 націлена на створення найкращого танка в НАТО … і побудує цифровий основний бойовий танк з мережевою підтримкою, який надасть солдату кардинально нові можливості й забезпечить стримування 21 століття аж до моменту зняття з озброєння [запланованого на 2040 рік]. Перший прототип … розпочне випробування найближчими тижнями. — Рорі Брін, директор з питань стратегії й майбутнього бізнесу RBSL.

Елементи, встановлені на прототипі призначені для інтеграції на 148 серійних танках в рамках ширшої програми Challenger 3 вартістю 800 мільйонів фунтів стерлінгів, включають 120-мм гладкоствольну гармату Rheinmetall, цифрову башту, приціли для денного і нічного наведення, систему активного захисту Rafael’s Trophy і модульну систему броні. Покращення мобільності також включає впровадження гідрогазової підвіски третього покоління та більш потужного двигуна.

RBSL може виробляти нові машини з нуля, якщо Міністерство оборони Великої Британії надасть відповідне замовлення. Наразі компанія має контракт лише на модернізацію Challenger 2, передає Breaking Defence.

Справність і оперативна готовність парку Challenger 2 британської армії викликає суперечки в політичних колах Великої Британії і є актуальнішою, ніж будь-коли, після того, як Велика Британія зобов’язалася передати основні бойові танки Україні у 2023 році.

Як раніше повідомляв Breaking Defense, генерал-лейтенант Роберт Макгоуен, начальник штабу оборони Великої Британії з питань фінансового та військового потенціалу, заперечив, що рішення Лондона передати Києву 14 старих машин скоротило «операційні активи» британської армії в частині основних бойових танків майже на третину.

Початкова оперативна спроможність Challenger 3 запланована на 2027 рік.

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