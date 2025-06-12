Найменша у світі скрипка розміром 35 мк відкриває нові перспективи нанотехнологій

Loughborough University

Науковці з Університету Лафборо у Великій Британії створили найменшу у світі скрипку розміром усього 35 мікрон.

Зазначається, що вона тонша за людське волосся і виготовлена з платини, яку витравили на кремнієвому чипі з неймовірною точністю. Це досягнення відкриває шлях до глибших наукових досліджень нанорозмірних матеріалів.

«Хоча створення найменшої скрипки у світі може здатися кумедним і захоплюючим заняттям, багато з того, що ми дізналися в процесі, насправді заклало основу для досліджень, які ми зараз проводимо», — пояснює керівниця проєкту, фізик Келлі Моррісон.

Під мікроскопом можна побачити чіткі лінії та вигини, а також неймовірне дотримання пропорцій. Для неозброєного ока це виглядатиме як крихітна пляма. Цікаво що для створення найменшого музичного інструменту у світі знадобився пристрій розміром з цілу кімнату. Цей апарат має назву NanoFrazor.

Чип було вкрито двома шарами гелеподібного матеріалу — резисту. Надтонке, подібне до голки, вістря витравило форму скрипки на верхньому шарі, використовуючи техніку термоскануючої зондової літографії. Гель у цей час випарувався, залишивши мікроскопічні поглиблення у формі скрипки.

Після цього дослідники розчинили підкладку для створення форми. Згодом вони нанесли тонку платинову плівку у полості, що залишились, та на завершення видалили залишки за допомогою ацетону. Таким чином вони отримали неймовірно крихітну платинову скрипку.

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Створення кожного зображення займає близько 3 годин. Однак фінальна версія інструменту зайняла не один місяц, було зроблено велику кількість проб і помилок. Це був перший результат роботи нової потужної системи нанолітографії в Лафборо, яка дозволяє вченим створювати нанорозмірні матеріали.

«Наша система нанолітографії дозволяє нам розробляти експерименти, в яких матеріали досліджуються різними способами – з використанням світла, магнетизму чи електрики – та спостерігати за їх реакцією. Як тільки ми зрозуміємо, як поводяться матеріали, ми зможемо почати застосовувати ці знання для розробки нових технологій, чи це підвищення ефективності обчислень або пошук нових способів отримання енергії», — додає Келлі Моррісон.

Це дозволить науковцям дослідити поведінку різних нанорозмірних матеріалів, що послугують основою для наступного покоління електронних пристроїв. Ці пристрої матимуть менші розмірі і споживатимуть значно менше електроенергії.

Джерело: ZMEScience