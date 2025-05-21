Найменшу у світі напівпровідникову структуру використали для отримання «чистого» водню

Pixabay

Розділ Технології виходить за підтримки

Науковці з Південної Кореї вперше в історії отримали екологічно чистий водень, використавши надмалий, квантовий напівпровідниковий матеріал у якості фотоелектроду.

Зазначається, що дослідники з Інституту науки та технологій Тегу Кенбук, Університету Ханьян та Корейського університету вперше використали крихітний матеріал розміром усього у 26 атомів для проведення ефективного і стабільного фотокаталізу у воді. Матеріал складається з селеніду кадмію (CdSe₁₃), що належить до напівпровідників групи II-VI, а його розміри складають менше одного нанометра.

За словами професора Дживунга Янга, подібні матеріали зарекомендували себе багатообіцяючими завдяки високій здатності до поверхневих хімічних реакцій, однак їхнє використання обмежували нестабільність структури та низька електропровідність. Для того, щоб подолати ці обмеження, науковці створили тривимірну структуру, що самостійно організується і в якій квантові осередки утворюють стабільну взаємопов’язану мережу. Науковці утворили поперечні зв’язки між центральними атомами структури (лігандами) на поверхні нанорозмірних частинок, зберігши унікальні властивості окремих кластерів і запобігши їхній деградації у воді.

Нанорозмірний матеріал був легований іонами кобальту (Co²⁺) для суттєвого підвищення електропровідності і ефективного виробництва водню за рахунок фотокаталізу із використанням сонячної енергії. Як зазначив Дживунг Янг, дослідження стало першим подібним, що продемонструвало можливості нанорозмірної напівпровідникової структури у якості фотокаталізатора.

На думку науковців, подолання обмежень подібних нанорозмірних структур та використання їхніх унікальних властивостей відкриває можливості для проектування матеріалів, що поєднуватимуть у собі функціональність та стабільність. Однак для комерційного використання необхідно забезпечити довгострокову стабільність цих матеріалів у водному середовищі, підвищити довговічність та продуктивність каталізатора. Ця інновація відкриває шлях до ширшого застосування квантових наноматеріалів, включаючи розробку каталізаторів наступного покоління та рішень у галузі квантової енергетики.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Дослідження було опубліковане у журналі Nano Letters

Джерело: Interesting Engineering

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.