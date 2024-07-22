Розібрали як гарячі пиріжки: українці за 2 дні спустошили автосалони після податкових ініціатив уряду

Минуло тижня стало відомо про урядову ініціативу стосовно суттєвого збільшення надходжень від військового збору. Урядовці пропонують не лише збільшити нинішню ставку для фізичних осіб з 1,5% до 5%, а також додатково розширити сферу його застосування.

Серед іншого, українські керманичі хочуть запровадити стягнення військового збору за ставкою 15% у разі набуття рухомого майна (легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні). Іншими словами, якщо урядовий законопроєкт №11416 підтримає ВРУ, при купівлі автомобіля в автосалоні та його першій реєстрації доведеться додатково заплатити ще 15% від його вартості.

Ці податкові ініціативи неабияк засмутили українців… які масово пішли в автосалони, щоб придбати автомобіль ще до запровадження додаткового збору. За словами генерального директора ВААІД (Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів) Олег Назаренко, за п’ятницю і першу половину суботи з автосалонів покупці викупили всі наявні автомобілі. Автосалони тепер порожні, оскільки українці дістали свої накопичення та намагаються якнайшвидше придбати наявні автівки, щоб уникнути сплати додаткових 15% військового збору.

У ВААІД вважають, що урядові ініціативи зашкодять галузі. Ефект від запровадження військового збору на купівлю автомобіля може бути незначним та недовгим. Після збільшення оподаткування продажі зупиняться і замість підвищення наповнення бюджету, Уряд отримає падіння. Адже при скороченні продажів зменшаться й нинішні відрахування (5%) у Пенсійний фонд, які й зараз сплачують покупці. Бо податкове навантаження у 20% при купівлі автомобіля ─ це вже велика сума, до якої покупці будуть звикати дуже довго, вважають у ВААІД.

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Джерело: autoconsulting