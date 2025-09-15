"Найвидатніший молодий вчений США”: підліток перетворив мило на засіб від раку

Хеман Бекеле/3M

14-річний американський школяр Хеман Бекеле з Аннандейла у Вірджинії отримав звання “Кращого молодого науковця у США”, придумавши, як шматок мила за півдолара може вилікувати рак шкіри.

Престижний конкурс спонсорується компаніями 3M та Discovery Education. Він надає можливість школярам 5-8 класів пропонувати інноваційні ідеї, здатні змінити світ.

У 2023 році упродовж чотирьох місяців Хеман Бекеле змагався з дев’ятьма іншими фіналістами. Окрім престижного звання молодий науковець також отримав приз у розмірі $25 тис.

“Я хотів зробити свою ідею не тільки великою з наукового погляду, але й доступною якомога більшій кількості людей”, — розповів сам Хеман Бекеле журналістам з Washington Post.

Дев’ятикласниці Шріпрія Калбхаві та Сара Ванг зайняли друге та третє місця. Зокрема, Шріпрія Калбхаві розробила економічний пластир для автоматичної подачі ліків в організм, а Сара Ванг — рукавичку, здатну розпізнавати деякі епілептичні напади за допомогою звичайних рухів руки.

Натхнення, яке спонукало Хемана Бекеле до власної розробки, пришло до нього з раннього дитинства, проведеного в Ефіопії. Там він спостерігав, як місцеві мешканці важко працюють під палючим Сонцем. Згодом він переїхав до США, однак ті спогади не полишали його. Юнака бентежило, що багато хто з його рідних не знає про шкоду від тривалого перебування на Сонці. Тому Хеман Бекеле вирішив, що боротиметься з раком шкіри.

“Я вивчав проблему раку шкіри, і той факт, що, особливо в країнах третього світу, люди, які живуть за межею бідності, просто не можуть дозволити собі необхідне лікування раку шкіри, спонукав мене спробувати знайти рішення, і цим рішенням стало мило для лікування раку шкіри”, — зазначив Хеман Бекеле у коментарі журналістам видання Afrotech.

Він прагнув створити продукт, який би став невід’ємною частиною життя людей, як от мило. Результати експериментів протягом багатьох місяців дозволили створити прототип того, що сам Бекеле назвав “милом для лікування раку шкіри”. Воно реактивує дендритні клітини, які часто пошкоджуються раковими клітинами. Після відновлення ці клітини починають протидіяти раковим та нагадують організму, як захищатись.

Виробництво одного шматка мила коштує лише близько 50 центів. Середня вартість операції з видалення раку шкіри у США починається від $40 тис. Хеман Бекеле планує вдосконалити свою розробку та створити некомерційну організацію для поширення цього мила серед малозабезпечених спільнот протягом наступних п’яти років.

Розробка Хемана Бекеле з’явилась у той момент, коли у США продовжує зростати кількість зареєстрованих випадків раку шкіри. У 2019 році кількість нових випадків різко зросла до 24,1 на 100 тис. осіб, порівняно з 14,6 у 1992 році. За даними Національного інституту охорони здоров’я, рак шкіри входить до числа видів раку, що найчастіше діагностуються, у всьому світі: у 2020 році, за оцінками, було зареєстровано 1,5 млн нових випадків.

З моменту перемоги на конкурсі у 2023 році Хеман Бекеле почав працювати на неповний робочий день у Школі громадської охорони здоров’я імені Блумберга при Університеті Джонса Хопкінса, проводячи попередні випробування свого винаходу та досліджуючи, як доставляти ліки за допомогою простого шматка мила.

Джерело: ZME Science