NASA прогнозує зіткнення небезпечного астероїда з Місяцем за кілька років

За даними NASA, ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 з Місяцем у 2032 році зросла з 3,8% до 4,3%.

Початкові дані передбачали, що 2024 YR4 несе ризики зіткнення із Землею приблизно через 8 років. Однак оскільки обсяг даних розширювався, пізніше стало зрозуміло, що цей астероїд не представляє небезпеки для Землі.

При цьому шанс, що 2024 YR4 може врізатись у Місяць залишається. Нові спостереження космічного телескопа «Джеймс Вебб» дозволили вченим уточнити орбіту астероїда, що призвело до цього невеликого збільшення ймовірності зіткнення з Місяцем.

Вперше система оповіщення про загрозу зіткнення з астероїдами ATLAS у Чилі виявила 2024 YR4 у грудні 2024 року. У NASA одразу віднесли цей астероїд до потенційно небезпечних об’єктів.

Початкові розрахунки показали, що ймовірність зіткнення цього астероїда із Землею 22 грудня 2032 становить близько 1%. Протягом наступних кількох тижнів ця можливість тривожно зросла майже до 3%, перш ніж остаточно знизитися до нуля до кінця лютого.

На момент виявлення 2024 YR4 знаходився на відстані 829 тис. км від Землі. З того часу, відстань між ним і Землею ще зросла. До середини квітня астероїд був занадто далеко, щоб його можна було спостерігати за допомогою наземних телескопів. Він має ще раз наблизитись до Землі у червні 2028 року. Між тим, можливість «Джеймса Вебба» спостерігати за астероїдом в інфрачервоному спектрі дуже допомогла астрономам, які моніторили рух цього небесного тіла ще близько місяця.

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Дослідники під керівництвом Енді Рівкіна, планетарного астронома з Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса, використали камеру ближнього інфрачервоного діапазону Вебба для спостереження за 2024 YR4 та оцінки його потенційної шкоди, навіть коли він покидав поле зору. У травні вони зробили останнє спостереження за цим космічним каменем, перш ніж Сонце затулило його. Ці додаткові дані покращили їхній прогноз щодо того, де астероїд перебуватиме 22 грудня 2032 року, на 20%.

У NASA переконують, що навіть у разі зіткнення астероїда розміром з 10-поверховий будинок з Місяцем, орбіта нашого супутника не зміниться. Спостереження Вебба також допомогли дослідникам уточнити розміри астероїда, з’ясувавши, що його ширина становить приблизно від 53 до 67 метрів, що доволі мало для астероїду. Пряме влучення, швидше за все, призведе лише до нового кратера.

У такому разі науковці б отримали рідкісну змогу спостерігати за зіткненням астероїда з Місяцем та утворенням відповідного кратеру. Наразі у NASA вже готуються до того, що 2024 YR4 має наблизитись до Землі у 2028 році.

Джерело: Gizmodo