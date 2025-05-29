Зоряні війни: Венера здатна бомбардувати Землю тисячами астероїдів

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Дослідники з Університету Сан-Паулу у Бразилії за результатами досліджень припустили, що десятки, а може й сотні, прихованих астероїдів обертаються навколо Сонця синхронно з Венерою і можуть загрожувати зіткненням із Землею.

Ці приховані астероїди обертаються навколо Сонця за схожими з Венерою орбітами і їх важко виявити з Землі. Тривалий час астрофізикам було відомо лише про 20 з них. Однак нові дослідження вказують на значну, поки що не виявлену популяцію цих астероїдів.

«Наразі відомо двадцять астероїдів, що знаходяться на одній орбіті з Венерою. Статус перебування на одній орбіті захищає ці астероїди від зближень із Венерою, але не захищає їх від зіткнення із Землею», — підкреслює дослідницька група під керівництвом доцента Валеріо Карруби.

Астероїди поблизу Венери класифікуються як потенційно небезпечні, якщо їхній діаметр складає не менше 140 м. З точки зору відстані ці астероїди, як підраховано, наближаються до орбіти Землі в межах 0,05 астрономічних одиниць.

«Ми прагнемо оцінити можливу загрозу, яку поки що не виявлена ​​популяція супутників Венери може представляти для Землі, та вивчити можливість їх виявлення із Землі та космічних обсерваторій», — пояснюють дослідники.

На думку науковців, на орбіті Венери обертається значно більше небесних тіл. Сучасні телескопи мають труднощі із виявленням таких прихованих коорбітальних астероїдів через короткі терміни, упродовж яких можливо проводити спостереження та високу яскравість Сонця. До того ж подальша поведінка цих астероїдів на орбіті залишається непередбачуваною.

Дослідники провели комп’ютерне моделювання поведінки таких прихованих астероїдів протягом періоду у 36 тис. років. За їхніми словами, отримані результати викликають занепокоєння.

«Існує діапазон орбіт з e < 0,38, більше при менших ухилах, для яких коорбіталі Венери можуть становити небезпеку зіткнення з Землею. Існує значна популяція потенційних коорбіталей із меншим ексцентриситетом, здатних до численних значних зближень — і, можливо, зіткнень — із Землею», — наголошують дослідники.

Результати демонструють, що астероїди з ексцентриситетом менше 0,38 можуть зіткнутися із Землею. Ексцентриситет вимірює витягнутість орбіти. Якщо він дорівнює нулю — то це ідеально кругова траекторія. У плані вивчення прихованих астероїдів майбутня обсерваторія Віри Рубін може виявитись перспективною. Її неймовірно потужна камера може допомогти зловити деякі невловимі об’єкти за сприятливих умов.

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Однак навіть її можливостей може виявитись недостатньо, аби виявити всі приховані астероїди навколо Венери. На думку дослідників, орбітальна обсерваторія навколо Венери, або ж низка орбітальних космічних апаратів можуть виявитись найкращим варіантом для пошуку прихованих астероїдів.

Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів ArXiv

Джерело: Interesting Engineering