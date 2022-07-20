NASA уклало контракт зі SpaceX на виведення в космос телескопа Nancy Grace Roman на ракеті Falcon Heavy

Космічне агентство NASA уклало контракт NASA Launch Services (NLS) II з компанією SpaceX стосовно надання послуг із запуску місії космічного телескопа Nancy Grace Roman.

NLS II — це контракт із невизначеним постачанням/невизначеною кількістю послуг. Загальні витрати NASA на запуск телескопа Roman становлять приблизно $255 млн. У цю суму входять послуги із запуску та інші витрати, пов’язані з місією. Місія Nancy Grace Roman зараз орієнтується на запуск у жовтні 2026 року на ракеті Falcon Heavy зі стартового комплексу 39A у Космічному центрі Кеннеді NASA у Флориді.

Наукова програма телескопа буде включати спеціальні дослідження для вирішення раніше невирішених питань космології, включаючи ефекти темної енергії та темної матерії, а також дослідження екзопланет. Місія Roman також включає велику програму загальних досліджень, що дозволяє проводити подальші вивчення астрофізичних явищ для досягнення інших наукових цілей.

Цей телескоп раніше був відомий під назвою Wide Field InfraRed Survey Telescope (WFIRST). Але пізніше його перейменували на честь професора Ненсі Грейс Роман за її видатну роботу в NASA, яка проклала шлях для великих космічних телескопів.

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Джерело: NASA