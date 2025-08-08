NASA знайшла на Марсі "корал" віком у мільярди років

Марсіанський "корал"/NASA Jet Propulsion Laboratory

Марсохід NASA Curiosity надіслав на Землю фото незвичайного об’єкта, схожого на шматок корала.

Дивний об’єкт насправді являє собою невеликий, світлий і вивітрений камінь, знайдений Curiosity у кратері Гейла. Цей камінь виглядає дивовижно схожим на земні корали.

Фото було зроблене телескопічною камерою Remote Micro Imager високої роздільної здатності, встановленою на марсоході. Камінь завтовшки 2,5 см має складні відгалуження.

“Curiosity виявив безліч подібних каменів, які утворилися під впливом стародавньої води та мільярдів років піскоструминної обробки вітром”, — зазначили у NASA.

У NASA додають, що подібні камені почали з’являтись на Марсі мільярди років тому, коли на Червоній планеті ще була вода. Як і на Землі, ця вода містила безліч розчинних мінералів. Вона просочувалась крізь дрібні тріщини у марсіанській породі, сприяючи поступовій появі мінеральних відкладень, які утворили тверді “жили” всередині порід.

Ці прожилки утворюють незвичайні відгалуження на камені, роблячи його за формою схожим на корал. Інші приклади незвичайних каменів, знайдених на Марсі, включають «Папосо» — камінь дивної форми розміром близько 5 см у діаметрі, який Curiosity також виявив 24 липня, — і крихітний об’єкт у формі квітки, який марсохід сфотографував у кратері Гейла в 2022 році.

Curiosity здійснив приземлення у крайтері Гейла ще у 2012 році. Це утворений метеоритом кратер на кордоні між всіяними кратерами південними височинами Червоної планети та її гладкими північними рівнинами. Місія марсоходу полягає у скануванні поверхні Марсу щодо наявності ознак того, що вона була придатна для життя в далекому минулому.

На даний момент Curiosity подолав близько 35 км кратера завширшки 154 км. Його шлях звивистий і повільний, оскільки йому доводиться зупинятися, щоб бурити породи, збирати зразки та дані.

Дослідження марсохода виявили численні докази того, що на Марсі колись існував потенціал для життя, включаючи довгі вуглецеві ланцюги з гірських порід віком 3,7 млрд років. Та ознаки того, що на Марсі колись існував вуглецевий цикл.

Джерело: LiveScience