Нацкешбек у дії: 1,6 млн українців долучились до програми, за місяць їм нарахували 42 млн грн кешбеку

Минулого місяця в Україні розпочалося тестування програми Нацкешбеку. Вона орієнтована на підтримку українських виробників та передбачає стимулювання покупців, щоб вони обирали саме національного виробника.

Нагадаємо, за умовами програми, громадяни зможуть повернути 10% вартості українських товарів, які входять до відповідного реєстру. Загальна сума повернення не може перевищувати 3000 грн на місяць. Кошти нараховуються через «Дію» та виплачуються на спеціально відкриту карту. Ще важливо – щоб взяти участь в програмі Нацкешбеку, треба дати дозвіл на перегляд операцій по своїй банківській карті (або карт), якою людина розраховується за покупки.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підбив підсумки першого місяця бета-тесту програми Нацкешбеку. За його словами, українцям за перший місяць вже нарахували 42 млн грн Нацкешбеку. При цьому 95% користувачів, що долучилися до програми, вже бачать нараховані кошти в Дії.

Серед інших цікавих статистичних даних Федоров виділив наступне:

1,6 млн українців відкрили в банках картки

1 234 виробники уже під’єднали Нацкешбек

235 тис. товарів беруть участь у програмі

Виходячи із заявлених показників, на кожного зареєстрованого учасника програми припадає приблизно 26,25 грн нарахованого за місяць кешбеку.

Кошти, отримані в рамках програми Нацкешбек, можна витратити його на комунальні послуги, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або на донат на Сили оборони чи військові облігації.

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