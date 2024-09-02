Стартував бета-тест Національного кешбеку в застосунку «Дія»

Міністерство цифрової трансформації тестуватиме Нацкешбек у застосунку «Дія» протягом місяця. Громадяни зможуть повернути 10% вартості українських товарів (до 3000 грн на місяць).

Для повернення коштів потрібно відкрити спеціальний банківський рахунок та у кілька кліків доєднатися до Національного кешбеку у «Дії». Отримані назад гроші можна витрачати на заклади харчування, спорт, кіно, сплату комунальних рахунків, мобільний зв’язок, транспорт, а також інші товари та послуги українського виробництва. Звичайно, можна буде донатити на ЗСУ, купувати військові облігації та займатися благодійністю.

«Президент ініціював програму для підтримки українського бізнесу та громадян, її реалізує Мінекономіки, а щоб отримувати кешбек було так само просто, як замовити таксі, запустили Нацкешбек у Дії», — пише міністр Михайло Федоров.

Міністерство оприлюднило перелік товарів, продавців та виробників, за взаємодію з якими нараховуватиметься кешбек. Виробники та продавці можуть доєднуватися до Нацкешбеку через портал «Дія».

Спільними зусиллями програму реалізували Міністерство економіки України, Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки України, Mastercard та Visa.

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Джерела: Мінцифри, Михайло Федоров

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