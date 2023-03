Naughty Dog випустила перший хотфікс для ПК-версії The Last of Us Part I — гравців кажуть, що нічого не змінилося (інколи стало навіть гірше)

Днями вийшла ПК-версія гри The Last of Us Part I, яка обурила гравців своїми технічними проблемами та занадто довгим процесом компіляції шейдерів. Розробники з Naughty Dog пообіцяли розібратися з проблемами в наступних оновленнях і вже випустили перший хотфікс для гри. Він має обсяг 35 МБ і, за відгуками гравців, нічого не міняє в поведінці гри.

A hotfix for The Last of Us Part I on PC went live earlier today, focusing primarily on stability and performance improvements. Patch notes are here: https://t.co/WwxTbVn1wu

Our team is continuing to investigate known issues, and we will let you know as more updates are planned.

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 29, 2023