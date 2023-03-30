Naughty Dog випустила перший хотфікс для ПК-версії The Last of Us Part I — гравців кажуть, що нічого не змінилося (інколи стало навіть гірше)

Днями вийшла ПК-версія гри The Last of Us Part I, яка обурила гравців своїми технічними проблемами та занадто довгим процесом компіляції шейдерів. Розробники з Naughty Dog пообіцяли розібратися з проблемами в наступних оновленнях і вже випустили перший хотфікс для гри. Він має обсяг 35 МБ і, за відгуками гравців, нічого не міняє в поведінці гри.

A hotfix for The Last of Us Part I on PC went live earlier today, focusing primarily on stability and performance improvements. Patch notes are here: https://t.co/WwxTbVn1wu Our team is continuing to investigate known issues, and we will let you know as more updates are planned. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 29, 2023

Розробники запевняють, що патч 1.0.1.5 головним чином зосереджений на покращенні стабільності та продуктивності ПК-версія The Last of Us Part I. Зокрема, хотфікс виправляє кілька проблем, пов’язаних із продуктивністю та заминками, які впливали на деяких користувачів. Також додано додаткову інформацію про діагностику збоїв, щоб допомогти дослідити збої, пов’язані зі створенням шейдерів, та інші поширені проблеми стабільності. Наразі тривають додаткові вдосконалення та дослідження на основі відгуків користувачів.

Судячи з відгуків гравців The Last of Us Part I у Steam, цей хот фікс впливає на стабільність гри приблизно ніяк. По-перше, встановлення патча блокується системою. Якщо подолати цю перешкоду, то… у деяких користувачів гра перестала завантажуватись. А ті, кому пощастило більше, повідомляють, що при відображенні головного меню завантаження процесора стабільно тримається на рівні 100%. До того ж шейдери й надалі довго компілюються.

Congrats. Played a few hours before the hotfix on Steam Deck, 30fps potato graphics after a ridiculous shader cache wait, but it played. Tried to rewatch a cinematic after the hotfix, it’s now the first game that’s caused a full system crash on my Deck. Keep up the good work. — George Blank (@MrGeorgeBlank) March 29, 2023

Але е й такі користувачі, яким патч лише нашкодив. Наприклад, власник системи з характеристиками Ryzen 7 3600 / 64 ГБ DDR4 3200 / 4080 RTX скаржиться, що після оновлення гра видає стабільну частоту 4 (чотири) кадри на секунду, хоча до патчу забезпечувала 55 к/с для роздільної здатності 4K. Власник консолі Steam Deck повідомив, що раніше гра (після тривалої компіляції шейдерів) йшла з частотою 30 к/с. Після встановлення патчу The Last of Us Part I стала першою грою, яка спричинила повний збій системи на його Steam Deck.

«Успішно пограв цілих 3 години й все було добре до виходу цього патчу, тепер кожні 5 хвилин гра вилітає. ЗА ЩО?!», – пише інший гравець.

Отже, гравці з нетерпінням очікують на нові виправлення ПК-версія The Last of Us Part I.