ПК-версія The Last of Us Part 1 викликала шквал критики у Steam: часті збої, погана оптимізація та багатогодинне очікування компіляції шейдерів

28 грудня відбувся довгоочікуваний реліз гри The Last of Us Part 1 на ПК, яка раніше була ексклюзивом для PS5. Гра, яка в оригіналі приносила гравцям масу задоволення від проходження і породила однойменний серіал, зіткнулася з нищівною критикою в Steam.

Користувачі Steam за кілька годин залишили кілька тисяч відгуків про ПК-версію The Last of Us Part 1, і більшість з них негативні. На момент підготовки матеріалу користувачі залишили 5454 відгуки, і лише 32% з них є позитивними. Огляди гри «Здебільшого негативні», йдеться на сторінці гри.

I thought shaders were compiled but ummm pic.twitter.com/EJ0kF59o8N — Flip Satan (@teawithphil) March 28, 2023

Переважна більшість скарг пов’язані з технічною продуктивністю порту для ПК. Відзначаються високі вимоги до відеопам’яті та процесора, а також повільна компіляція шейдерів. Багато користувачів повідомляють про часті збої, підвисання, і в цілому погану оптимізацію на ПК. Автор одного з оглядів назвав The Last of Us Part 1 «найгіршим портом для ПК, який я коли-небудь бачив».

«30 хвилин пішло на кешування 16% шейдерів…. весь цей час мій процесор 9900k I9 ПРАЦЮЄ на 100% без зупинки. чудова робота, хлопці. Багатомільярдна компанія, до речі», – написав інший користувач.

Деякі користувачі протягом кількох годин очікували на завершення компіляції шейдерів.

«Навіть не можу запустити гру, крашить на стадії компіляції шейдерів. UPD1: Ішла третя година компіляції шейдерів… Час 23:40. Відсотки: 40 UPD2: Компіляцію завершено. Час 0:18 Разом витрачено на проходження головного меню: 4 години»

Навіть власники високопродуктивних ПК скаржаться на погану роботу гри.

«У мене заряджений ПК, і ця гра працює як дупа. Не купуйте, доки вони не виправлять численні проблеми з продуктивністю».

Розробники з Naughty Dog звернули увагу на численні скарги на ПК-версію The Last of Us Part 1 та заявили, що «активно розслідують» їх.

«Ми продовжимо інформувати вас, але наша команда приділяє пріоритетну увагу оновленням і розв’язуватиме проблеми у майбутніх виправленнях», — йдеться у твіті студії.

Тим часом AMD опублікувала власний трейлер, що демонструє гру в роздільній здатності 4K з налаштуваннями Ultra на Radeon RX 7900 XTX з увімкненою та вимкненою технологією FSR 2.2. З активною FSR гра може досягати більш як 120 кадрів за секунду, хоча іноді частота опускається до діапазону 70 кадрів за секунду. Це теж своєрідний натяк на те, що гра не найкраще оптимізована.

