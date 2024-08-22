Колись Місяць був покритий океаном магми: нові дані підтверджують теорію

Нові дані, отримані індійською місією «Чандраян-3», підтверджують теорію про бурхливе минуле Місяця.

Згідно з дослідженням, опублікованим 21 серпня в журналі Nature, наш супутник колись був покритий океаном магми.

Теорія формування Місяця стверджує, що майже 4,5 мільярда років тому протопланета розміром із Марс, яку назвали Тея, зіткнулася з більшою протопланетою. Унаслідок цієї катастрофічної події Тея розпалася, а значна частина матерії іншого тіла розлетілася в космос. Згодом ці уламки змішалися з рештками Теї та утворили Місяць.

Сантош Вадавале, головний автор дослідження, пояснює, що ключовим аспектом цієї теорії є гіпотеза місячного магматичного океану. Енергія, вивільнена під час зіткнення, розплавила зовнішні шари новоутвореного Місяця на сотні кілометрів углиб. Цей глобальний океан магми охолоджувався та твердів щонайменше десятки мільйонів років.

Місія «Чандраян-3» стала першою успішною висадкою в приполярному регіоні Місяця. Місяцехід «Праг’ян» зібрав зразки реголіту Реголіт — це шар пухкого, роздробленого матеріалу, який покриває тверду поверхню деяких небесних тіл, включаючи Місяць, Землю та інші планети і супутники., що дало змогу науковцям вивчити склад ґрунту та порівняти його з даними з інших районів супутника.

Результати аналізу переважно підтвердили очікування вчених. Склад реголіту в цьому регіоні виявився подібним до екваторіальних високогірних районів, що додатково підтримує гіпотезу місячного магматичного океану.

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Однак дослідники виявили несподівано високий вміст олівіну — відносно важкого мінералу на основі магнію. Хоча присутність олівіну не є незвичайною, його кількість та співвідношення з іншим важким мінералом — піроксеном — виявилися неочікуваними. На відміну від попередніх зразків, у яких переважав піроксен, у пробах «Праг’яна» олівіну було більше.

Вадавале наголошує, що це відкриття може мати велике значення для уточнення моделей формування Місяця. Проте він застерігає від поспішних висновків, зазначаючи, що для пояснення цього явища потрібні подальші дослідження та моделювання.

Джерело: Popular science