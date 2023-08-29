НБУ вперше з початку війни дозволив банкам продаж безготівкової іноземної валюти — з щомісячним лімітом до 50 000 грн

Національний банк України (НБУ) пом’якшив валютні обмеження з метою мінімізувати множинність обмінних курсів.

Так, із 29 серпня банки (вперше з повномасштабного вторгнення) зможуть продавати населенню валюту у безготівковій формі – без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення таких операцій. Купівля здійснюватиметься за курсом, встановленим банком, та в межах щомісячного ліміту в розмірі 50 000 грн.

Щомісячний ліміт для купівлі валюти, придбаної для подальшого розміщення на депозиті (від трьох місяців), збільшується зі 100 000 до 200 000 грн.

В НБУ наголосили, що таке послаблення дозволить зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом, а також сприяє переходу населення з купівлі готівкової валюти на безготівкову, що «‎значно зручніше та безпечніше».

Зміни реалізовані у межах оприлюдненої у червні Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

В Monobank ще вчора відреагували на оновлення, та анонсували запуск можливості у власному застосунку уночі.

Раніше у Нацбанку посилили контроль над внесенням готівки через термінали (з 1 серпня підтвердження номера телефону стало обов’язковим), а також заборонили фінансовим установам відмовляти клієнтам в обміні пошкоджених валют (окрім значно зношених та сильно пошкоджених). Також з 5 жовтня НБУ повернув заборону на Р2Р-перекази за гривневими платіжними картками українських банків на карти іноземних банків.